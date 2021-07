Secretario de Elecciones del PVEM asegura que pago de influencers no salió de arcas del partido

Aunque el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) salió con un comunicado en el que asegura que no se les ha comprobado nada del pago de influencers para promover el voto (a su favor, claro)… el secretario de Elecciones del partido hizo un “no me ayudes compadre”… Así:

“De las arcas del partido, de lo institucional (…) no salió [el pago a influencers]”, señaló el funcionario del Verde Ecologista, Raúl Bolaños-Cacho Cue, en una declaración que, entonces, no niega que el pago que le representará una multa a su partido se realizó… nomás que no sabe de dónde salió el dinero.

Y aquí, el propio senador @RaulBCCue al afirmar que el millón de dólares no salió de las arcas del partido y que van a investigar. Raúl Bolaños es también el Secretario de Elecciones del Verde. pic.twitter.com/pj4Cx1z1Ai — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) July 21, 2021

Quien también se desempeña como senador por Oaxaca agregó una petición para que al interior de su partido se haga una investigación para determinar quién (y con qué billete) ordenó la fallida estrategia que acabó por violar la veda electoral en las pasadas elecciones de junio. “Yo no tenía conocimiento de dicha estrategia. Habrá que hacer una investigación muy profunda al interior del Verde”.

El martes por la noche, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE dio a conocer que logró comprobar que el Partido Verde pagó un 20 millones de pesos a los influencers que salieron en redes a promover el voto un día antes de las elecciones federales del 6 de junio. Con base en esto, dicha unidad del órgano electoral determinó que el PVEM deberá pagar una multa del 200% del monto involucrado, es decir 40 millones.

Partido Verde dice que no le pagó a influencers

Hasta muchas horas después de darse a conocer el proyecto de sanción de la unidad de fiscalización del INE (la cual todavía tiene que ser aprobada), el Partido Verde difundió un comunicado en el que reitera que no pagó a nadie para que hablara “bien” de sus propuestas… y, con ello, promover el voto a su favor.

“Lamentamos que el INE haya decidido sancionar a este instituto político, sin siquiera haber acreditado la contratación de influencers o la realización del pago o pagos señalados a los mismos, que incluso, cabe mencionar, de haber sido recibidos se hubieran tenido que reportar a la autoridad hacendaria”.

El Partido Verde señala que, si la sanción en su contra fuera parejo, entonces se tendría que castigar a todos los partidos y ciudadanos que, el día de las elecciones, mostraron su preferencia política… “cual sería lamentable, pues hablaría de que en nuestro país el derecho a la libertad de expresión es limitado”.

Pues bueno, mucha molestia por la sanción… pero el Verde Ecologista asegura que la acatará (cof, total, el dinero ni sale de su bolsillo, cof).