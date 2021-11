¿Qué es #UnDíaParaDar y cómo puedes sumarte a este movimiento mundial de generosidad?

¿Has encontrado con alguna causa que te inspira, pero por tiempo, motivación —o pena—, no te habías animado a apoyarla? Si estabas esperando algún momento para sacudirte y ayudar en nuestras comunidades, para poner en práctica esa generosidad, llegó #UnDíaParaDar que podía ser la señal que necesitabas.

Pero, ¿qué es eso de #UnDíaParaDar del qué tanto andas leyendo por todos lados?

La explicación más sencilla es que se trata del movimiento de generosidad simultánea más grande en el mundo. Es un día especial, dedicado a nuestras comunidades, con una interesante historia.

Comenzó hace casi 10 años, en Estados Unidos, como el #GivingTuesday. Una fecha siempre programada después del Black Friday, después del Cyber Monday —y previa a las compras navideñas—, para compensar un poquito todos esos gastos personales con actos generosos, destinados a las causas sociales que más nos conmueven.

En México se adoptó desde el 2014 como #UnDíaParaDar y también se acomoda algunas semanas después del Buen Fin.

¿Qué es #UnDíaParaDar?

Ahora que ya conocemos la historia, una de las cuestiones más interesantes de #UnDiaParaDar es que se trata de un movimiento, no de una organización.

Es una campaña mundial para dedicarle un martes —este 30 de noviembre, en el 2021— a la generosidad.

#UnDiaParaDar se puede observar de muchísimas formas. Desde proyectos escolares, voluntarios empresariales, colectas entre tus cuates, mensajes en medios de comunicaciones, donaciones en especie a todas las causas que tienes cerca, carreras para juntar fondos, donaciones digitales, abrazos en las calles… y claro, hasta un tuitazo con el hashtag puede ayudar.

El chiste es tomarse un día para trabajar en equipo y donar nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestras plataformas o dinero, que mucho puede hacer para las organizaciones que buscan cambiar nuestro país.

Otra de las gracias es que #UnDiaParaDar no es de nadie.

Sí. Eso quiere decir que no es de una organización, no es de una empresa, no es de una causa. Es de todos y todas. Entonces, cualquiera puede usar este día para acercarnos a nuestras comunidades, a cualquiera de los proyectos que nos muevan y nos conmuevan. “Es un mensaje de generosidad radical”, nos contaban.

¿Cómo puedo sumarme a #UnDíaParaDar?

Como les decíamos, a #UnDiaParaDar te puedes sumar como se te antoje… y no creas que estarás sola o solo.

Tan solo el año pasado —con todo y que fue el complicadísimo 2020—, el movimiento de #UnDiaParaDar fue un exitazo en México. Se juntaron más de 4.4 millones de pesos para cientos de organizaciones y más de 10 millones de personas vieron el movimiento en sus celulares.

Además, ahí les va un dato curioso: el 96% de los que se enteraron de #UnDiaParaDar ayudaron de alguna u otra manera.

¿Qué puedes hacer? Pues ahí sí es momento de que sueltes la creatividad, las ganas de ayudar y la generosidad en este 30 de noviembre. Puedes hacer lo que quieras.

Si quieres ayudar donándole a alguna organización, ACÁ te dejamos 10 opciones para que le vayas buscando. Si quieres buscar algún proyecto social, también te compartimos el sito de Donadora para echarte un clavado. Igual puedes buscar gente cerca de tu comunidad, hacer la vaquita con tus amigos o repartir abrazos en tu cuadra.

Nomás recuerda, jalar parejo y usar el hashtag #UnDiaParaDar este 30 de noviembre.