¿Qué es el virus de Marburgo? OMS confirma primera muerte en África

No, otra vez, no: Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS), como autoridades sanitarias de Guinea, en África, confirmaron este 9 de agosto el primer caso y fallecimiento de un paciente a causa del virus de Marburgo, en la prefectura meridional de Gueckedou.

De acuerdo con un informe de la OMS, las autoridades sanitarias de Guinea confirmaron un caso de enfermedad por el virus de Marburgo. Destacaron que esta es la primera ocasión en que se detecta esta enfermedad en este país y en África Occidental, la cual es “altamente infecciosa que causa fiebre hemorrágica”.

También informaron que este paciente había buscado tratamiento en una clínica local en el área de Koundou de Gueckedou, a donde se envió un equipo de investigación médica para conocer el empeoramiento de sus síntomas.

“Las muestras tomadas de un paciente ahora fallecido y analizadas en un laboratorio de campo en Gueckedou, así como en el laboratorio nacional de fiebre hemorrágica de Guinea, resultaron positivas para el virus de Marburgo. Un análisis más detallado del Institut Pasteur de Senegal confirmó el resultado”, informaron.

Después de que se detectara este primer caso, la OMS informó que se está intentando localizar a las personas que pudieron tener contacto con el paciente. Además, agregaron que las autoridades sanitarias locales están informando a las personas sobre el virus de Marburgo para evitar otros casos.

Igualmente, un equipo de 10 expertos de la OMS, incluidos epidemiólogos y socioantropólogos, está ayudando a investigar el caso y apoyando a las autoridades sanitarias para responder a esta emergencia; incluyendo la evaluación de riesgos, la vigilancia de enfermedades, la movilización comunitaria, las pruebas y la atención clínica, así como la prevención de infecciones y apoyo logístico.

De hecho, también están mejorando la vigilancia transfronteriza para detectar rápidamente cualquier caso, con los países vecinos en alerta. “Los sistemas de control del ébola establecidos en Guinea y en los países vecinos están resultando cruciales para la respuesta de emergencia al virus de Marburgo”, indicó la OMS.

