¿Qué debes hacer si tienes síntomas de COVID-19?

Ante un segundo rebrote de COVID-19 en la Ciudad de México y el Estado de México, provocando que estas entidades del país se vayan nuevamente a semáforo rojo por el incremento de casos y hospitalizaciones, es bueno recordar algunas cosas sobre lo que debes o no hacer si crees que tienes síntomas de esta enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

¿Qué es el COVID-19 y cuáles son sus síntomas?

Empecemos con lo más básico y expliquemos que el coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que apareció en Wuhan, China a finales del año 2019; el cual, como ya todos sabemos, se extendió a todo el mundo provocando la actual pandemia de COVID-19.

Si llegaras a contagiarte de COVID-19 puedes presentar síntomas como los siguientes:

Tos

Fiebre

Dolor de cabeza.

Dolor o ardor de garganta

Ojos rojos

Dolores en músculos o articulaciones

Pérdida de sabor u olfato

Y en los casos más graves hay dificultades para respirar

Las autoridades sanitarias internacionales y nacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Secretaría de Salud de México, señalan que a las personas que más afecta esta enfermedad es a adultos mayores, mujeres embarazadas o a personas con enfermedades como cáncer, diabetes o hipertensión.

¿Qué debe hacer si tienes algunos de estos síntomas?

Antes de salir corriendo a algún hospital o clínica, debes calmarte, abrigarte bien y marcar a uno de los siguientes números telefónicos que pone a tu disposición la Secretaría de Salud federal, donde podrás explicar tus síntomas y te ayudarán a aclarar algunas dudas: 800 0044 800 o al 55 56 58 11 11.

Y es que algunos de los síntomas que se mencionan pueden confundirse con los de otras enfermedades, como una simple gripa o tos. Pero si en verdad es COVID-19, las autoridades indican que la mayoría de las personas que se contagian puede que no desarrollen la enfermedad y mejoren por sí solas, principalmente aquellas que no pertenecen a ningún sector vulnerable. Eso sí, es importante que se mantengan aisladas para que no contagien a otros.

Las medidas que tiene la CDMX y el Edomex

Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México tiene un sistema para detectar, proteger y resguardar casos de COVID-19. Sí, si sientes que tienes un síntoma, puedes mandar un mensaje SMS, sin costo alguno, al número 5 15 15 con la palabra “COVID19”, o llamado al Locatel: 55 56 58 11 11.

Igualmente puede contestar un cuestionario si es que sientes que tienes un síntoma de esta enfermedad respiratoria, al cual puedes entrar en la siguiente página: test.covid19.cdmx.gob.mx. O también puede acudir a alguno de los kioscos y centros de salud donde te puedes hacer una prueba gratuita. Aquí puedes consultar el mapa para saber cuál te queda más cerca.

O si se trata de un caso grave y quieres acudir a algún hospital o llevar a un ser querido, en esta página puedes consultar la disponibilidad de los hospitales en la Ciudad de México, o marcar al número 911.

Mientras que el Estado de México pone a tu disposición el siguiente número telefónico donde podrás aclarar tus dudas en caso de presentar algún síntoma de COVID-19: 800 900 32 00, el cual está disponible las 24 horas del día.

¿Cómo prevenir que te contagies de COVID-19?

Finalmente, la forma en que puedes evitar ser un caso de positivo de COVID-19, es seguir estos sencillos pasos: