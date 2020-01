Y a todo esto, ¿qué ocasionó los incendios en Australia?

Los incendios de Australia son una tragedia monumental. Si las imágenes son aterradoras, no tenemos adjetivos para las estadísticas. De acuerdo con la BBC, al menos 24 personas han muerto y más de 6 millones de hectáreas se han consumido por las llamas. La Universidad de Sidney estima que mil millones de animales (1,000,000,000) perdieron la vida. Sin embargo, poco se sabe de las razones que ocasionaron esta catástrofe.

¿Mala suerte? ¿Cambio climático? ¿Fueron personas descuidadas o (peor tantito)… los incendios fueron provocados a propósito?

Antes de ponernos a hablar del tema, es importante saber que todos los años hay incendios en Australia. El asunto es que los daños ocasionados en esta ocasión son algunos de los más graves en toda la historia (en 2009 murieron más de 170 personas porque las llamas alcanzaron zonas residenciales y en 1974 se quemaron más de 100 millones de hectáreas).

Entonces, ¿qué ocasionó los incendios de Australia en este 2019 y 2020?

La respuesta correcta es: una combinación de efectos terribles, con lamentables consecuencias. Vámonos por partes para explicar lo más posible estos incendios.

Resulta que este año se vio reflejado un fenómeno climático llamado Dipolo del Océano Índico (similar a El Niño) que tiene efectos comprobables en las temperaturas de Australia. Básicamente, cada que este dipolo se aparece, la isla tendrá un clima más caliente y seco de lo normal… pero ahora se pasaron de tueste.

Este diciembre, en medio de una sequía, Australia rompió dos veces su récord histórico de temperaturas más altas: el día 18, alcanzaron los 41.9 grados Celsius.

Y todo eso, en plena crisis climática.

Mientras se ha comprobado que los niveles crecientes de CO2 en la atmósfera están calentando nuestro planeta, esta tendencia ayudó a poner la mesa servida para que estos incendios fueran tan graves. Imran Ahmed, científico de la Universidad Nacional de Australia, le dijo a la BBC que “el cambio climático exacerba las condiciones propensas para los incendios” como las sequías, las altas temperaturas y una que otra fuerte corriente de viento.

¿Una más? Las tormentas eléctricas… ya sé, qué cañón que se juntaron tantas cosas, ¿no?

Todas estas condiciones extremas en el clima de Australia provocaron que se realizaran varias descargas eléctricas secas en la región. A rasgo de pasarnos de simplistas, cuando no hay aire frío en la atmósfera y la humedad no alcanza niveles razonables, las tormentas no se desarrollan con normalidad (se hacen sin lluvia) y nomás tiran rayos… que terminan siendo la chispa necesaria para arrancar un incendio.

Las autoridades de emergencia en la isla alertaron a la población sobre estas descargas eléctricas y pidieron precaución: ciclones, tormentas y tornados de fuego. Neta.

Y luego: las personas

Si ya llegaron hasta este punto, supongo que ya se dieron cuenta que el horno no estaba para bollos… y aún así las personas participaron en el desastre.

Las autoridades de Nueva Gales del Sur (una provincia) confirmó que han arrestado a 24 personas por prender incendios de manera deliberada. “Es un comportamiento despreciable. Es un comportamiento que no vamos a tolerar pues tampoco lo acepta la comunidad. Tomaremos acciones”, mencionó el jefe de la policía.

Existen estadísticas preocupantes: la BBC habló con las autoridades quienes aseguran que cerca de 31 mil incendios al año en Australia son provocados a propósito.

El doctor Paul Read, director del Centro Nacional de Investigaciones para los Incendios en Australia mencionó que hay principalmente dos grupos de personas culpables. “La mitad, son personas menores de edad o problemas de desarrollo que juegan con fuego y pierden el control”, menciona el especialista. “La otra mitad es más interesante: sujetos verdaderamente maliciosos que están llegando a la total psicopatía”.