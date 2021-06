Ataques y civiles asesinados: ¿Qué pasó en Reynosa, Tamaulipas?

Este pasado sábado 19 de junio se reportaron diversos ataques armados y civiles asesinados en Reynosa, Tamaulipas. Sí, tras varios minutos de tensión y violencia, autoridades estatales reportaron cerca de 14 víctimas, aunque se habla de que la cantidad podría llegar a más de 20 personas muertas.

Civiles asesinados en Reynosa, Tamaulipas tras ataque armado

Ese sábado, el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Tamaulipas daba a conocer que tras varios ataques armados en Reynosa, se contabilizaron hasta 14 civiles asesinados. Según el medio Elefante Blanco, estas agresiones se reportaron en las colonias Bienestar, Almaguer y Unidad Obrera.

Luego de estos hechos, se sumaron cuatro personas muertas más, aunque esta vez se trataba de los agresores, quienes al momento de ser sorprendidos por las autoridades, comenzaron a dispararles, por lo que, se presume, los oficiales de Reynosa respondieron el ataque y lograron abatirlos.

¿Qué pasó en Reynosa, Tamaulipas?

De acuerdo con información de Elefante Blanco, las autoridades explicaron que todo comenzó cerca de las 12:30 horas, cuando autoridades locales detectaron una caravana de tres vehículos con personas armadas que salieron de la brecha el Berrendo, en dirección a la colonia Almaguer. Poco antes de empezar con los ataques, robaron una camioneta y después se aproximaron al sector habitacional.

A las 12:45, el comando armado asesinó primero a siete hombres que estaban dentro de una casa, justo en la avenida Rodríguez de la colonia Almaguer. Luego se dirigieron a la colonia Unidad Obrera, donde mataron a dos hombres más. Después, en la colonia Bienestar, asesinaron a otro par de hombres y también a una familia conformada por dos mujeres y un hombre para robarles una camioneta.

¿Lograron dar con los atacantes?

Fue hasta las 13:30 horas que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas respondió a las diferentes llamadas de auxilio y a las 14:00 horas lograron alcanzar al comando en las inmediaciones del Puente Pharr. En este lugar, los elementos lograron abatir a uno de los atacantes y detuvieron a uno más. Incluso, al revisar los vehículos, encontraron a dos mujeres amordazadas en una de las cajuelas y aseguraron tres camionetas y una arma larga.

La persecución de los agresores siguió en la calle Dinamarca, en la colonia Loma Real en Reynosa. Cerca de las 20:00 horas, elementos de seguridad federal y estatal dieron con otras personas armadas a bordo de una camioneta. Como estos dispararon contra los oficiales, éstos respondieron y lograron abatir a cuatro criminales, entre ellos a una mujer.

Según Elefante Blanco, después de una búsqueda que se extendió hasta Río Bravo, oficiales encontraron una granada sin detonar en la esquina de las avenidas Madero y Acapulco. Aunque las persecuciones continuaron hasta el domingo en la madrugada, ya no se reportaron personas detenidas o abatidas.

Las víctimas: Entre obreros, estudiantes y familias

Según el periodista Marco Antonio Martínez, quien reportó en vivo los ataques en Reynosa, entre las víctimas se encontraban adultos mayores, obreros, taxistas, comerciantes, estudiantes y familias. Por ejemplo, una de ellas fue Fernando Ruiz Flores, técnico en enfermería de 19 años, quien trabajaba en una construcción cuando el comando les disparó y quitó la vida a él y a dos de sus compañeros.

También, según vecinos de la colonia Bienestar, dos de las víctimas se encontraban dentro una tienda de abarrotes; se trataba del dueño y un cliente. Además asesinaron a un trabajador de maquilas en Reynosa, de quien reportó su muerte el diputado local Alberto Lara Bazaldúa.

Finalmente, por medio de un comunicado, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó lo siguiente: “Se investiga ya el móvil de estos actos que afectaron de manera directa a la población civil, en colaboración con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado”.

¿Qué ha dicho AMLO acerca de estos ataques en Reynosa, Tamaulipas?

Mientras tanto, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó lo siguiente: “Hechos lamentables en Reynosa, Tamaulipas le costaron la vida a inocentes, 14 personas inocentes porque todo indica que no fue un enfrentamiento sino que fue un comando que disparó a gente que no estaba en plan de confrontación entonces es un ataque cobarde , que le quita la vida a personas inocentes, veníamos desde luego nuestro pésame a los familiares, y le he pedido al consejero jurídico que haga gestiones en la Fiscalía General de la República para que se atraiga el caso y se inicie una investigación a fondo para conocer los motivos y castigar a los responsables“.

*Con información de Elefante Blanco