Fausto Isidro Meza Flores, o mejor conocido por su alias "El Chapo Isidro", encabeza una organización criminal transnacional que lleva sus apellidos, también conocida como "El Cártel de Guasave" o "Los Mazatlecos". Además, Francisco Isidro es uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI.

Lo que necesitas saber: "El Chapo Isidro" nació el 19 de junio de 1982, su trayectoria delictiva dio comienzo en el Cártel de los Beltrán Leyva. Durante su tiempo en este grupo delictivo, Fausto Isidro se colocó como la mano derecha de Alfredo Beltrán Leyva hasta su detención en el 2008.

La noche del viernes 20 de noviembre, autoridades federales desplegaron un operativo en Guasave, Sinaloa, que terminó en un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado. El objetivo era detener a Fausto Isidro Meza Flores, pero el despliegue desató un episodio de violencia en la zona.

Fausto Isidro Meza Flores, o mejor conocido por su alias “El Chapo Isidro”, encabeza una organización criminal transnacional que lleva sus apellidos, también conocida como “El Cártel de Guasave” o “Los Mazatlecos”. Además, Francisco Isidro es uno de los 10 prófugos más buscados por el FBI.

Las autoridades de Estados Unidos lo señalan como un capo del narcotráfico de alto impacto, responsable de la producción, transporte y la distribución de cargamentos masivos de distintas drogas hacia territorio estadounidense.

Foto: Defensa

Su historia y la formación del Cártel de Guasave

“El Chapo Isidro” nació el 19 de junio de 1982, su trayectoria delictiva dio comienzo en el Cártel de los Beltrán Leyva. Durante su tiempo en este grupo delictivo, Fausto Isidro se colocó como la mano derecha de Alfredo Beltrán Leyva hasta su detención en el 2008.

Después de eso, el grupo sufrió fracturas internas y tuvo que reacomodar su estructura, entonces, Fausto Isidro decidió estructurar su propia organización criminal, la cual estableció sus principales operaciones en el municipio de Guasave, Sinaloa.

Desde ahí, el grupo criminal extendió su dominio y control sobre el tráfico de drogas hacia el sur del estado de Sonora y partes de Nayarit. Para el año 2000, su estructura tuvo una confrontación armada contra el Cártel de Sinaloa por el control de rutas e influencia territorial.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, esa disputa territorial desató un periodo de extrema violencia que multiplicó los homicidios a causa del narcotráfico en Sinaloa durante al menos 4 años.

Para el 17 de enero de 2013, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro calificó a la organización Meza Flores como una organización de tráfico de drogas significativa bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).

Foto: Redes sociales

Ficha de búsqueda por parte del FBI

Las autoridades estadounidenses consideran que Fausto Isidro sigue viviendo en México y lo describen como un sujeto armado y peligroso, con un alto riesgo de que escape a otro país.

La ficha de búsqueda que emitió el FBI lo describe como un hombre de tez blanca, una estatura aproximada de 1.68 metros y un peso estimado de 72 kg, cabello castaño oscuro y ojos de color café.

En México, hasta antes de su detención, la información oficial sobre “El Chapo Isidro” era limitada; existían solo unos cuantos comunicados que hacían mención al líder.

Dictan prisión preventiva para “El Chapo Isidro”

Luego de que fuera detenido por fuerzas especiales el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, un juez dictó prisión preventiva en contra de “El Chapo Isidro”.

Pero la misma medida también se implementó en contra de Germán Rolando Gálvez Meza, alias “Serafín”, quien era el segundo mando de la organización, y de José Luis Ortiz Murillo, operador financiero.

¿De qué son señalados? Los tres detenidos son acusados por su posible participación en los delitos de posesión de armas, cartuchos y cargadores que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de narcomenudeo.

Esto quiere decir que “El Chapo Isidro”, “Serafín” y José Luis Ortiz serán trasladados al CEFERESO No. 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, Edomex.