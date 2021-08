¿Quién es Kathy Hochul, la primera gobernadora de Nueva York?

Este martes 24 de agosto, Kathy Hochul tomo posesión y se convirtió en la primera gobernadora de Nueva York, luego de la renuncia de Andrew Cuomo. Sí, recordemos que el exmandatario estadounidense dejó su cargo después de que la Fiscalía local lo encontrara culpable de las acusaciones de acoso en su contra.

Kathy Hochul se convirtió oficialmente este martes en la primera gobernadora de Nueva York, sustituyendo a Andrew Cuomo, quien tiene varias acusaciones en su contra por acoso sexual. De hecho, hace dos semana dejó su cargo luego de que autoridades informaran que tenían pruebas contra él.

“Me siento honrada de haber jurado el cargo oficialmente para ser la gobernadora número 57 de Nueva York”, publicó en su cuenta oficial de Twitter quien hasta ayer ocupaba el puesto de vicegobernadora de esta entidad de Estados Unidos.

Cabe señalar que ella será gobernadora hasta las elecciones de 2022, pero tiene la intención de participar en las siguiente elecciones locales para ganar y permanecer en el cargo. “Soy la persona más preparada para asumir esta responsabilidad y voy a pedir a los votantes que confíen en mí otra vez”, señaló en una entrevista con NBC.

Honored to be officially sworn in as New York’s 57th Governor.

Looking forward to the full swearing-in ceremony with my family later this morning, and addressing the people of New York later today. pic.twitter.com/RUsDtzoW7r

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 24, 2021