Rayshard Brooks: Protestas en Atlanta por muerte de otro afroamericano a manos de la policía

Venimos de un par de semanas muy complicadas por la muerte de George Floyd a manos de las autoridades en Minneapolis, y ahora vuelve a suceder en Atlanta. Rayshard Brooks fue asesinado a tiros la noche del pasado viernes por la policía de Estados Unidos y nuevamente se desató una ola de protestas que ya provocó la renuncia del mando más alto de dicha corporación.

De acuerdo con información de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI), el incidente tuvo lugar el pasado viernes 12 de junio alrededor de las 10:30 de la noche, en el estacionamiento de un restaurante de la cadena Wendy´s en Atlanta. Los oficiales llegaron al lugar por el reporte sobre un hombre que dormía en su vehículo en el estacionamiento, lo que obligaba a los demás conductores a rodearlo para poder acceder al servicio.

A su llegada, los policías realizaron una prueba de sobriedad al hombre afroamericano, identificado como Rayshard Brooks, de 27 años. La prueba salió negativa según informa la GBI, por lo que los oficiales procedieron a ponerlo bajo custodia. Rayshard Brooks se resistió al arresto, lo que derivó en una pelea entre el hombre y los dos policías.

Un video compartido en redes sociales, grabado por un testigo ocular del suceso, muestra el momento en que Brooks pelea con los dos oficiales, sale corriendo y uno de los policías corre tras él. La toma los pierde de vista y es en ese momento cuando se escuchan los disparos. La toma gira y sólo se aprecia a Rayshard tirado en el suelo.

Aquí te va el video, pero ojo, puede resultar algo fuerte para algunas personas:

Deciding not to operate a vehicle intoxicated shouldn’t be a death sentence or a reason for arrest. Imagine pulling over into a Wendy’s drive-thru because you made a conscious decision “in the moment” not to put your life/others at risk just to die anyways #RayshardBrooks pic.twitter.com/V6SfjPMnV4

— Leto Hillza 🧢 (@L3toHillza) June 13, 2020