Justin Trudeau, Angela Merkel y más felicitan a Joe Biden y Kamala Harris por su triunfo

Este sábado 7 de noviembre los ciudadanos de Estados Unidos le aplicaron a Donald Trump su famoso ‘You’re Fired!’, esto después de que el demócrata Joe Biden rebasara los 270 votos que necesitaba para convertirse en el presidente número 46 de dicho país. Una hazaña realizada gracias al conteo de votos en Pensilvania.

El triunfo de Biden en los conteos preliminares desató la euforia de miles de habitantes en Estados Unidos, quienes a bordo de sus vehículos, tocando sartenes desde sus ventanas o arriesgándose a estar en la vía pública sólo con su cubrebocas (la mayoría), salieron a celebrar el triunfo del candidato demócrata. Y también, la derrota de Trump.

Trump no aceptará los resultados e irá a la corte a impugnar

Aunque el aún presidente naranja dijo que impugnará los resultados y se irá a la Suprema Corte para aplicar el “Voto por voto, casilla por casilla” (bueno, al menos no va piensa cerrar alguna avenida principal con un plantón), en Estados Unidos muchos ya están más que listos para cantarle “Las Golondrinas” y quitarle la silla presidencial.

Pero parece que no sólo el pueblo estadounidense está dispuesto a eso. Y es que aunque aún falta mucho camino por recorrer en la contienda presidencial (y lo que se sume con los berrinches de Trump), varios mandatarios en el mundo ya han comenzado a felicitar a Biden por su triunfo en las elecciones y el hecho de convertirse en el próximo presidente del país vecino.

Desde Canadá hasta Francia han felicitado a Joe Biden y a Kamala Harris

Políticos como Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Alberto Fernández, Angela Merkel, Barack Obama, Pedro Sánchez, y otros más utilizaron sus redes sociales para felicitar tanto a Joe Biden como a Kamala Harris, quien pasará a la historia como la primera mujer vicepresidenta en la historia de los Estados Unidos, por su triunfo en la contienda presidencial.

Acá algunos de los mensajes que han emitido hasta el momento:

“Los estadounidenses han elegido a su presidente. Felicidades @JoeBiden y @KamalaHarris! Tenemos mucho que hacer para superar los desafíos actuales. ¡Vamos a trabajar juntos!

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let’s work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

“Felicidades,@JoeBiden y @KamalaHarris. Nuestros dos países son amigos cercanos, socios y aliados. Compartimos una relación que es única en el escenario mundial. Tengo muchas ganas de trabajar juntos y desarrollar eso con ustedes dos.”

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

“Felicitaciones a mis amigos @JoeBiden y @KamalaHarris, nuestros próximos presidente y vicepresidenta de los Estados Unidos”.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

El pueblo americano ha elegido a su 46 Presidente. Felicidades @JoeBiden y @KamalaHarris. Os deseamos suerte. Estamos preparados para cooperar con los EEUU y hacer frente juntos a los grandes retos globales. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 7, 2020

“¡Felicidades! Los ciudadanos estadounidenses lo han decidido. Joe Biden se convierte en el 46º presidente de los Estados Unidos de América. Sinceramente le deseo suerte y éxito, y también felicito a Kamala Harris, la primera vicepresidenta electa de su país. Espero trabajar con el presidente Biden en el futuro. Nuestra amistad transatlántica es insustituible si queremos afrontar los grandes retos de nuestro tiempo“

#7Nov | La canciller de Alemania, Angela Merkel, felicitó a Joe Biden y Kamala Harris por su triunfo en las elecciones presidenciales de EE UU. pic.twitter.com/RDn0WZ1jDx — El Diario (@eldiario) November 7, 2020