Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por Audias Flores el Jardinero

Por medio de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Audias Flores Silva, quien es considerado como un miembro de alto nivel del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Este narcotraficante cercano al líder del cartel, Nemesio Ruben Oseguera-Cervantes “el Mencho”, quien actualmente es uno de los más buscados por Estados Unidos y tiene una recompensa de hasta 10 millones.

El 13 de agosto de 2020 Flores Silva, quien es también conocido como el Jardinero, fue acusado formalmente de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y un kilogramo o más de heroína para su importación a Estados Unidos, además de portar, usar y poseer un arma de fuego en relación con un delito de drogas.

La acusación fue emitida por el Tribunal de Distrito de Columbia.

La investigación de la DEA y del Departamento de Seguridad reveló que Flores Silva controla varios laboratorios de metanfetamina en la región central de Jalisco y en el sur de Zacatecas. Además de que controla el movimiento de drogas ilegales para su importación a Estados Unidos y supervisa la operación de varios aviones y pistas de aterrizaje clandestinas para uso ilícito.

Por si no faltaba más, se cree que controla camiones con remolque para transportar cocaína desde Centroamérica a México, así como vehículos de pasajeros para transportar diversos narcóticos ilegales desde México a células de distribución en California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia.

Today @StateDept announced a reward of up to $5 million for information to bring Mexican drug trafficker Audias Flores-Silva to justice for his participation in international narcotics trafficking. https://t.co/dT3i8AQqHF

— Ned Price (@StateDeptSpox) April 14, 2021