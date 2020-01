Ofrecería Irán hasta 80 millones de dólares como recompensa por la cabeza de Donald Trump

Las cosas entre EUA e Irán podrían ponerse muuuucho peor de lo que ya están. Durante los funerales de Qasem Soleimani, un interlocutor del evento dijo que se ofrecería como recompensa la cifra de 80 millones de dólares para la persona que tomara venganza por la muerte del general contra el responsable de la misma, es decir, el mismísimo Donald Trump.

Iran ‘offers $80million bounty for Donald Trump’s head’ after death of general https://t.co/QuhI9izPr7 pic.twitter.com/IdoDxgGf2E

— Daily Mirror (@DailyMirror) January 5, 2020