¿Reflujo? COFEPRIS recomienda no consumir Pantoprazol “pirata”

Estamos en esa época en la que uno se va a la cama con el hervidero por dentro. Sin embargo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) recomienda calmarlo con otro medicamento que no sea Pantoprazol.

En la mañanera de ayer, 15 de diciembre, se recordó a la población que hay que tener cuidado con el fármaco conocido como “Zol-Z Pantoprazol” , ya que carece de licencia sanitaria y, por lo mismo, sepa dios cómo le hace para tratar el reflujo.

OJO: sólo el panoprazol desarrollado por Productos Medzena, S.A. de C.V… que, luego de una revisión, resultó ser un terreno baldío y no una farmacéutica, laboratorio o distribuidora de insumos para la salud.

“Zol-Z Pantoprazol fue el primer producto detectado, ya que se hacía pasar por pantoprazol, medicamento utilizado para el tratamiento de reflujo”, señala el comunicado difundido hace una semana por la COFEPRIS.

Ana Elizabeth García Vilchis pidió a población suspender el uso de "Zol-Z Pantoprazol" por carecer de licencia sanitaria. Cofepris determinó que “Zol-Z Pantoprazol” "y cualquier otro producto comercializado por la empresa Productos Medzena, S.A. de C.V., es irregular". pic.twitter.com/3A3C2QWxAN — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) December 15, 2021

Al parecer, el llamado de la COFEPRIS no ha sido atendido o las autoridades no han sacado del mercado dicho fármaco pirata, ya que ayer la muy polémica Elizabeth García Vilchis se encargó de repasar la información en su no menos polémica sección mañanera “Quién es quién en las mentiras”.

Según el comunicado de la autoridad sanitaria, el pantoprazol pirata se encontraba en presentación de 40 miligramos (mg). Aunque se recomienda de plano no ingerirlo bajo ninguna circunstancia, se indica que específicamente el lote 521418, fecha de caducidad diciembre 2022 y registro sanitario 629M2010SSAIV cuenta con datos son falsificados.

Por lo anterior, “no se pueden garantizar buenas prácticas de fabricación, ni calidad, eficacia o seguridad de los ingredientes o productos elaborados, representando un riesgo para la salud de cualquiera que los consuma”, agregó la COFEPRIS en su comunicación.

De hecho, la COFEPRIS recomienda no ingerir ningún producto fabricado por Medzena S.A. de C.V., supuesta farmacéutica (o lo que sea) contra la que se pide realizar denuncias sanitarias por medio de la página gob.mx/Cofepris.

“En el caso del Sistema Nacional de Salud, farmacias y distribuidores deberán detener su adquisición, venta y distribución, así como realizar la inmovilización de cualquier producto de la empresa y presentar la denuncia sanitaria correspondiente”, agregó la COFEPRIS.

El pantoprazol no es el primer medicamento contra las broncas del estómago que la autoridad sanitaria saca del mercado. En octubre pasado, alertó sobre el uso de la ranitidina (específicamente la N-nitrosodimetilamina, que es conocida comúnmente como NDMA).

En el caso de dicho medicamento, la COFEPRIS pidió a la población dejar de consumirlo, debido a que se ha detectado que contiene una sustancia posiblemente cancerígena. Así que mejor a controlar el consumo de alimentos, no vaya a ser.