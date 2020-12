¡No lo haga, compa! Regidor de Torreón recomienda el dióxido de cloro como tratamiento para COVID-19

Facebook bajó el video del regidor del Ayuntamiento de Torreón, Eduardo González Madero, pero el funcionario lo subió de nuez para insistir en promover el dióxido de cloro como un tratamiento para prevenir el COVID-19 —el mismo día en que la OMS le pidió a los líderes políticos de México ser un ejemplo en el seguimiento de las medidas sanitarias y a pesar de que la Cofepris ya alertó sobre el uso de este producto milagro.

“Hola. Soy Eduardo González Madero, onceavo regidor del Ayuntamiento de Torreón. En esta ocasión les voy a hablar más que como regidor, como ciudadano de Torreón, como persona cristiana, como católico y quiero exentar de cualquier responsabilidad a los regidores, al alcalde, al Partido Acción Nacional (…) Estoy hablando a título personal”.

De esta manera, deslindando a sus compas y hasta al PAN de su discurso, Eduardo González inició un video de casi siete minutos para echarle flores al dióxido de cloro.

Regidor de Torreón le echa flores al dióxido de cloro

A grandes rasgos, el regidor de Torreón, Coahuila, dijo que su familia ya lleva un buen de tiempo usando el dióxido de cloro para distintas enfermedades.

Y que a partir de la llegada de la pandemia de COVID-19, han utilizado el dióxido de cloro para prevenir la enfermedad y como tratamiento para quienes se han contagiado —prometiendo que los resultados han sido favorables para la salud de los suyos.

Además, Eduardo González aprovechó para echarse un comercial y avisar a la gente que el presidente Municipal de Francisco I. Madero, el doctor Jonathan Ávalos —a quien YA le prohibieron la distribución de este producto— puso a disposición de la ciudadanía el dióxido de cloro para supuestamente tirar paro.

“Aquel que esté convencido, que lo use. Y aquella persona que tenga dudas o no confíe en el producto, pues que simplemente no lo utilice”, remató.

¿Qué dice la Cofepris?

En julio pasado, la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) publicó una alerta sobre el uso del dióxido de cloro o la Solución Mineral Milagrosa, pues su consumo pone en riesgo la salud de las personas.

En el documento, la Comisión expuso que el dióxido de cloro puede provocar irritación de la boca, el esófago y estómago además de náuseas, vómito, diarrea y trastornos cardiovasculares y renales.

Basta con saber qué es el dióxido de cloro y de qué esta compuesto para de una descartar su uso. Va la info que compartió la Cofepris:

“El dióxido de cloro es un gas de color amarillo o amarillo-rojizo utilizado como blanqueador en la fabricación de papel y en el proceso de tratamiento de agua. Al entrar en contacto con el agua reacciona para formar iones clorito. Ambas sustancias químicas son altamente reactivas”.

Así que ojo. Hasta el momento las medidas sanitarias —uso de cubrebocas, sana distancia y el lavado constante de manos así como evitar aglomeraciones— son las herramientas que tiene la ciudadanía para prevenir los contagios de COVID-19, en lo que llega la vacuna y la jornada de su aplicación.