Está viendo y no ve: Regidora de Tijuana posó armada para su disfraz de Halloween

Claudia Casas, regidora de Tijuana, se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo los políticos están desconectados de la realidad (o no quieren verla).

A pesar de que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tijuana concentra más de la mitad de homicidios que ocurren en Baja California y ésta es la entidad que ocupa el primer lugar en lo que se refiere a dicho delito, la regidora Claudia Casas no vio el problema en salir armada y embarrada de sangre. Pos total, nomás era pa’l Halloween.

En redes sociales se difundieron las imágenes en las que la regidora de Tijuana posó con armas y frente a una pared que hacía alusión a la película La Purga… la cual (spoiler alert) cuenta lo que pasaría si los ciudadanos se agarraran a balazos o cometieran el delito que se les antojara con total impunidad… algo así como lo que pasa en Tijuana y varias partes del país, nomás que en la película es sólo por 24 horas y con permiso de las autoridades (cof, por eso, como en México, cof).

Como era de esperarse por todos (menos por la regidora de Tijuana), las críticas al disfraz no se hicieron esperar en redes, donde se le recordó a Casas que como servidora pública no debería hacer apología a la violencia o aparecer utilizando elementos que evocan la llamada narcocultura… sin embargo, la funcionaria prefirió no contestar.

Tijuana, la ciudad que concentra la mitad de homicidios de Baja California

Al respecto de este asunto, el gobierno de Baja California no se ha pronunciado. Mucho menos el de Tijuana. Quizás por andar pidiendo calaverita… o haciendo tiempo, en lo que aparece un político igual o más “brillante” que haga que a la banda se le olvide este incidente.

Pues bueeeeno, nomás como dato, en el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California aparece en primer lugar de homicidios, con una tasa de 53.70 por cada 100 mil habitantes… y Tijuana concentra la mitad de los asesinatos en la entidad, reportando mil 534 casos de enero a septiembre de este año.

Ahhh y actualmente es territorio disputado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Tijuana Nueva Generación… y también le entra el de Sinaloa. Con ese ambiente, pues qué chiste el disfraz…