Noticias verdaderamente malas. El informe Registro de Amenazas Ecológicas 2020 elaborado por el Instituto de Economía y Paz (IEP) revela que al menos 141 países en todo el mundo están expuestos al menos a una amenaza ecológica de aquí al 2050. De ese total, los 19 países con un mayor número de amenazas tienen una población de 2.1 millones de personas y están entre los países más pacíficos.

Como parte de estas amenazas, uno de los datos más preocupantes por ejemplo es que actualmente hay un 60% menos de agua dulce disponible por persona que a principios de 1960.

There is now 60% less freshwater available per person today than there was in the early 1960’s.

The global population is continuing to grow faster than water availability.

— Global Peace Index (@GlobPeaceIndex) September 16, 2020