Ojo acá: Estas son las reglas para la reapertura de bares y antros en la CDMX

Fue la tarde del viernes 3 de septiembre cuando el gobierno de la CDMX anunció que la capital del país pasará (y se mantendrá por dos semanas aproximadamente) al color amarillo del semáforo de COVID-19, esto ante la reducción de casos de COVID y hospitalizaciones que se han registrado en los últimos días.

Si bien esa noticia no fue taaan sorpresiva, lo que sí nos dejó con el ojo cuadrado fue saber que la vida nocturna regresará a la Ciudad de México a partir del 6 de septiembre, pues las autoridades indicaron que bares, cantinas, antros, discotecas y demás lugares donde se venda alcohol podrán operar nuevamente.

Antros y bares de la CDMX operarán hasta las 12 de la noche

Pero antes de que preparen sus mejores garras para irse a desvelar a ‘La Puri’ o alguno de esos lugares que ya se extrañan después de más de un año y medio de la pandemia, deben saber que los establecimientos en cuestión deberán operar conforme algunas reglas para evitar contagios. Acá les contamos cuáles son:

De acuerdo con las reglas publicadas el día de ayer en la Gaceta Oficial, los lugares donde vendan bebidas alcohólicas en envase abierto o al copeo (dígase bares, antros, discotecas, etc.), así como los salones de fiesta, deberán operar hasta las 12 de la medianoche respetando un aforo del 50% de su capacidad y siempre priorizando el uso de terrazas o espacios al aire libre.

No se pedirá una prueba negativa de COVID-19 para ir a dichos establecimientos

En caso de lugares que operen con actividades masivas (como los eventos deportivos, culturales, conciertos, etc.), su aforo máximo permitido será del 75%. Para los restaurantes la cosa es distinta, pues aunque podrán operar sin restricciones, los establecimientos tienen que seguir con las reglas que les indicaron en el Programa de Colocación de Enseres e Instalaciones en vía Pública para Establecimientos Mercantiles.

Si algo llamó la atención del anuncio acerca de la vida nocturna fue que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que no se requerirá una prueba negativa de COVID-19 o el certificado de vacunación para ingresar a antros y bares (como se ha hecho en otros países), pues la vacunación en la capital va avanzando de manera considerable.

No está de más el recordarles que si bien las reglas no son muy estrictas, tengan tres pesitos de decencia y no vayan a estos lugares si tienen síntomas de coronavirus o estuvieron en contacto con alguien contagiado. Ahora que si pueden seguir quedándose en casa, qué mejor.