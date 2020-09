“Regresa a África”: La agresión racista de una mujer en Nueva York hacia una corredora

El racismo es un tema muy delicado en los Estados Unidos porque aunque estamos en pleno 2020 y hace muuuuuchos años que por esos rumbos se abolió la esclavitud y la segregación racial, todavía hay personas que tienen un profundo (e inexplicable) resentimiento racista hacia la gente no blanca que vive en esa nación.

A media semana se difundió un video que demuestra lo anterior, y que a más de uno le provocará una indignación del tamaño del mundo. Sucedió en el barrio de Queens, en Nueva York, y la policía local ya anda en busca de la agresora, pues no sólo la atacó con varios insultos racistas, también le lanzó una botella de vidrio en plena calle.

Y es que una mujer de 37 años que realizaba ejercicio pacíficamente en la calle 53 place, sin meterse con nadie, fue sorprendida por una mujer blanca al llegar a la esquina de Broadway, en Woodside. En el video difundido por la policía de Nueva York se observa cómo ésta última espera a la corredora, y en cuanto pasa frente a ella, la ataca con la botella y comienza a insultarla.

Si bien el video que se difundió no tiene audio y no se puede escuchar lo que grita la mujer, la policía de Nueva York reveló, según información de Univisión, que la mujer gritó “¡Lárgate de aquí!” después de lanzarle la botella, y posteriormente lanzó el insulto racista que la tiene en el ojo del huracán: “¡Regresa a África!”.

La víctima de esta penosa agresión sólo tuvo tiempo de preguntarle a la mujer cuál era su problema, pero al darse cuenta de que estaba frente a una persona con mentalidad del siglo pasado, prefirió continuar su carrera y alejarse lo más pronto posible del sitio.

🚨WANTED for ASSAULT: Know her? On 8/17/20 at 12:00 PM, on the corner of 53 Pl and Broadway in Queens, the suspect threw a glass bottle at the 37-year-old female victim, then used a racial slur. Any info call or DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. All calls are anonymous. pic.twitter.com/Nv85cTvkwJ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) September 16, 2020