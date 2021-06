Reino Unido reportó su primer día sin muertes por COVID-19

Por primera vez desde que comenzó la pandemia del COVID-19, el Reino Unido pudo dar su reporte diario con un “0” en el número de muertes. Algo que, sin lugar a dudas, es una buena noticia no sólo para los paisanos de Mick Jagger, sino para el mundo en general… ¡hay esperanza, pues!

Si de por sí ya era bueno que durante los últimos días la cifra de muertes por COVID-19 se mantuviera en un solo dígito, ayer el Reino Unido pudo presumir que durante 24 horas ninguna instancia oficial recibió el reporte de fallecimientos derivados del virus SARS-CoV2.

De acuerdo con El País, este datazo ya se había dado en Inglaterra el pasado 9 de mayo… sin embargo, ahora la ausencia de fallecimientos por COVID se da al reunir números de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Y bueno, aunque hay cierto optimismo por haber pasado 24 horas sin registrar ninguna muerte por COVID-19, las autoridades de Reino Unido se toman esto con calma… sobre todo porque es un dato arrojado tras un puente de descanso de tres días, lo cual pudo haber impactado en la lentitud o disparidad con la que se movieron los registros.

Otro punto para tomar este dato de “0” muertes con todas las reservas posibles es la propagación que se ha detectado de la variante india del COVID-19 (ahora denominada “variante Delta”)… en todo Reino Unido hay alerta por el alza de casos provocados por esta variante: según los datos de ayer, martes 1 de junio, más de 3 mil personas dieron positivo a la prueba del coronavirus.

Además de Reino Unido, Israel también puede presumir que ya tuvo un día sin muertes por COVID. Según los especialistas, esto sólo es reflejo de lo efectivo de las vacunas contra el SARS-CoV2… tomando en consideración que estos dos países son los líderes en más personas inmunizadas.

Likely not a coincidence that the 2 countries leading the world in vaccination have both achieved zero death days now pic.twitter.com/XJQv5fs2qI

— Eric Topol (@EricTopol) June 1, 2021