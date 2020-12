Reino Unido autoriza uso de vacuna de Pfizer; aplicación iniciará la próxima semana

Si no falla nuestra compleja central de noticias, Reino Unido es el primer país que autoriza oficialmente el uso de una vacuna contra el COVID-19… y bueno, así como se ve que sucederá en otras partes del mundo, Pfizer es la ganona.

Pues con la novedad de que las autoridades sanitarias de Reino Unido amanecieron de buenas (con ganas de darle mate a la pandemia) y anunciaron la aprobación del uso de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech… lo cual significa que ésta ya puede comenzar a ser aplicada.

UPDATE: The @MHRAgovuk issued a temporary authorization for emergency use of our #COVID19 vaccine with @BioNTech_Group in the United Kingdom.

This marks the first authorization of a vaccine to help fight the pandemic following a worldwide trial.

— Pfizer Inc. (@pfizer) December 2, 2020