Arranquen, listos, fuera: Reino Unido también iniciará mañana vacunación contra COVID-19

Al parecer Rusia no será el único país que comenzará la vacunación contra el coronavirus: Este próximo martes, Reino Unido empezará su programa de inmunización contra el COVID-19. Sí, esto luego de que la semana pasada se convirtiera en la primer nación del mundo en aprobar el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech.

Recientemente, el ministro de Sanidad, Matt Hancock, confirmó por medio de Twitter que todo Reino Unido recibió una parte proporcional de las 800 mil dosis iniciales, las cuales se ofrecerán en esta primera fase a los grupos más vulnerables de la población, comenzando por las personas mayores de 80 años.

The UK government is working with the devolved administrations to provide vaccine doses across the whole UK 🇬🇧

The NHS is ready to roll-out the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine from tomorrow.https://t.co/dvXzWWU5qc

— Matt Hancock (@MattHancock) December 7, 2020