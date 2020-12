México no suspenderá vuelos de Reino Unido por consejo de la OMS, dice López-Gatell

El fin de semana pasado varios países decidieron suspender los vuelos de Reino Unido por la aparición de una nueva variante de coronavirus —cuyo potencial de contagio es 70% más alto, de acuerdo con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC). Y ante esta situación, AMLO dijo que la Secretaría de Salud evaluaría la suspensión.

En la mañanera de este 22 de diciembre, el subsecretario de de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que no es necesario que México siga con estas medidas, ya que la OMS (Organización Mundial de la Salud) desaconseja el cierre de vuelos.

Desde mañana 19 de diciembre y hasta el 10 de enero permanecerán cerradas las actividades no esenciales en el Valle de México. Es muy importante no caer en pánico y no propagar noticias falsas; no habrá escasez de alimentos o insumos. Pedimos que no acudan a hacer compras masivas pic.twitter.com/BGAHND8sfU

