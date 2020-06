Renuncia Asa Christina Laurell, titular de Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud

En un solo día se le fueron dos colaboradoras al gobierno federal: primero, la titular del CONAPRED, Mónica Maccisse y, luego, Asa Christina Laurell, quien dirigía la Subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud (SIDSS). Bueno, serían tres si se confirma también la renuncia de la encargada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez…

En el caso de la baja de Asa Christina Laurell, ésta ya fue confirmada por fuentes de la dependencia a Animal Político. Según indica el portal, la renuncia de la ahora extitular del SIDSS ya fue aceptada y su lugar será ocupado por Alejandro Vargas, quien hasta ahora se desempeñaba como director de Planeación y Desarrollo en Salud.

Diferencias con el secretario de Salud, Jorge Alcocer

En su colaboración para La Jornada publicada ayer, Laurell hizo señalamientos respecto a la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Salud pensando a futuro y no sólo para atender la pandemia del COVID-19.

¿Qué no es eso lo López-Gatell dice que se está haciendo? Pues según las consideraciones de la exfuncionaria, no precisamente. “Las inversiones hechas durante la contingencia han sido necesarias para salvar vidas a corto plazo, pero no han fortalecido el funcionamiento normal del sistema público ni las obligaciones legales del privado hacia la población pobre”, acusó.

Con lo anterior, Asa Christina Laurell pidió a la Secretaría de Salud, encabezada por Jorge Alcocer, evaluar el desempeño de sus instancias principales, remarcando el papel que la SIDSS tiene en el mejoramiento y expansión del Sistema Nacional de Salud… para rematar denunciando la intención que tiene Alcocer de desaparecer la subsecretaría que, hasta ayer, dirigía.

“La pretensión del secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer, apoyado por el titular del Insabi, el antropólogo Juan Ferrer, aún más inexperto sobre el sistema de salud mexicano, de desmontar la SIDSS es una amenaza para el futuro”.

De acuerdo con Animal Político, Asa Christina Laurell estaba a cargo del diagnóstico de los 300 hospitales que hace unas semanas López-Gatell señaló que fueron abandonados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Laurell había sido colaboradora de AMLO desde las épocas en que éste era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. En ese entonces, se desempeñó como su secretaria de Salud.

En algunos medios se especula que la renuncia de Asa Christina Laurell es para integrarse al equipo de Hugo López-Gatell, en la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud, sin embargo, las fuentes de Animal Político señalaron que esto no está confirmado.