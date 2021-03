Papa acepta renuncia de obispo de Tamaulipas que dijo que “usar cubrebocas es no confiar en dios”

En febrero pasado, Antonio González Sánchez, obispo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, se hizo popular en redes (pero en forma gacha), por inhibir entre los fieles el uso del cubrebocas, al insinuar que portarlo los convertiría en herejes: usarlo es “no confiar en dios”, advirtió el clérigo.

Pues nuevamente el mencionado obispo vuelve a ser tema, luego de darse a conocer que presentó su renuncia y que ésta ya hasta habría sido aceptada por el mismísimo papa Francisco. Aunque para justificar la salida prematura de González Sánchez se ha mencionado que éste padece Alzheimer, en varios espacios se indica que más bien le salió caro mencionar el nombre de dios para desacreditar el uso de cubrebocas.

“Monseñor Antonio ha presentado, y se ha confirmado con exámenes médicos, un incipiente alzhéimer que le dificulta seguir sirviendo pastoralmente a esta diócesis como él quisiera”, informó la Diócesis de Ciudad Victoria. Esta información fue confirmada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la cual agregó que el papa Francisco ya aceptó que el obispo se vaya a descansar “por motivos de salud”.

El pasado 14 de febrero, en lugar de hablar del Día de San Valentín, el obispo Antonio González prefirió tocar el tema pandémico durante su homilía… y no para pedir a la congregación el respeto a la sana distancia. Por el contrario, insinuó que no debía usarse el cubrebocas, por representar una falta a la Iglesia y a diosito que todo lo ve.

“Yo generalmente así como me ven en mi rostro, así ando casi siempre, casi siempre, no es presunción, es gracia de Dios, ando así porque confío mucho en Dios. No les voy a pedir que se lo quiten pero piénsenlo”.

Durante su sermón, el obispo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aceptó que igual podía comerse sus palabras más adelante, debido a que no es inmune a las enfermedades, pero, mientras pudiera, iba a seguir dejando que los fieles le miraran el rostro a plenitud… iba a seguir sin usar cubrebocas, pues.

Pues bueeeno, por lo que haiga sido la renuncia, ahora el puesto del obispo anti cubrebocas será ocupado por Rogelio Cabrera López, Arzobispo Metropolitano de Monterrey, pero eso nomás en calidad de administrativo, en lo que se nombra al nuevo obispo de Ciudad Victoria.