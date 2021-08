Renuncia Pablo Ballados, encargado de prerrogativas a partidos en el INE

En medio de las presiones que está metiendo AMLO a los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), se da a conocer la renuncia de Pablo Ballados, quien se encargaba de las prerrogativas… es decir, del financiamiento a los partidos políticos.

Por medio de un extenso comunicado, el INE informó la salida de Ballados. Según el órgano electoral, el funcionario presentó su renuncia de manera voluntaria… que por motivos personales. “El motivo de mi separación se debe exclusivamente al inicio de un proyecto familiar largamente esperado”.

Aunque seguro muchos ni enterados estaban de la existencia de Ballados, pues resulta que formaba parte del INE desde hace siete años. Por lo tanto, fue parte de tres procesos electorales (un de ellos, en el que AMLO resultó presidente)…

De hecho, a él se le puede agradecer el que hayamos tenido en la contienda presidencial a personajes como El Bronco y Margarita Zavala, “ya que en el proceso electoral de 2017-2018 tuvo a su cargo la conducción de los trabajos para el registro de candidaturas independientes, mismo que por primera vez se realizó a través de una aplicación móvil”.

En los últimos meses, Ballados se hizo cargo de la elaboración de una reforma al Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral, esto para atender la reforma legal en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Ballados llegó al INE en noviembre de 2014… según la reseña del propio Instituto Electoral, cayó directo en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Durante su gestión, contribuyó a los lineamientos para la depuración de los padrones electorales de los partidos políticos. Y pues ya… su renuncia se hará efectiva a partir del 31 de agosto (nomás que cobre la última quincena).

La renuncia de Pablo Ballados se da luego de un proceso electoral lleno de violencia y ríspido con el Poder Ejecutivo. De hecho, ya ni siquiera porque las elecciones fueron hace más de dos meses, el presidente ha quitado el dedo del renglón: quiere cambiar toda la estructura del INE y, ya de paso, también la del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Sí cambio completo, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, entonces no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio”, señaló AMLO en la mañanera del pasado lunes.