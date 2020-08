“Me hackearon”: Samuel García corrige post con el que renunció a MC y acusaba a Colosio Riojas de corrupción

Como en una buena serie o película gringa, luego de haber decepcionado de todas las formas posibles, Samuel García había hecho la maleta, para despedirse de Movimiento Ciudadano cuando todo mundo estaba durmiendo. Ahhhhh, pero respetando el canon del momento hollywoodense que hace prever que volverá, no se olvidó de dejar una nota explicando las razones de su partida.

Pero que siempre no. Horas después, salió con que le habían hackeado la cuenta y todo lo que reveló y reprochó fue obra de quién sabe quién… y aunque ya habían borrado el post “según” seguían trabajando en la recuperación de la cuenta.

Demasiado bueno para ser verdad: por ahí de las 2:00 am, el polémico Samuel García publicó en sus redes sociales una nota en la que daba a conocer que, debido a sus últimas metidas de pata, estaba consciente que su sueño de convertirse en gobernador de Nuevo León estaba más muerto que six en sábado por la tarde… y ya, ahí podría haber terminado la nota con la que daba a conocer su salida de Movimiento Ciudadano. Pero no.

Samuel García se iba, pero llevándose de corbata a Colosio Riojas

En un acto que podría haber sido entendido como mera ardides, un lapsus brutus de honestidad o como franca aceptación de ser cómplice de delitos (o una mezcla de las tres), Samuel García señalaba que, si él fue misógino y ello terminó con sus aspiraciones políticas, otro que también debía terminar como él era Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del legendario candidato presidencial del PRI asesinado en 1994… y no tanto por lo misógino (que también lo era, según García en su mensaje “hackeado”), sino por los actos de corrupción que lleva a cabo como diputado de Movimiento Ciudadano…

En su aceptación de responsabilidad, Samuel García señalaba que tuvo conocimiento de transas de Colosio, pero no las denunció… quería, pero su otro compañero de partido, Dante Delgado, acabó por convencerlo que era tiempo de sacar dinero para la campaña del hijo de Colosio Jr, quien -según el mensaje- pinta para alcalde de Monterrey.

“Yo no dije nada cuando empecé a ver actos de corrupción de mi compañero de partido, quien empezó a venderle servicios legales hasta por $ 1 millón de pesos al congreso del estado, específicamente a la bancada de MORENA pagado con dinero de todos los ciudadanos”, señalaba García en su post que duró publicado por varias horas.

Además de lo anterior, el militante de Movimiento Ciudadano acusaba que Colosio Riojas ha movido influencias no sólo para intentar quitarle la candidatura de Nuevo León, sino también para que crímenes queden impunes (citaba el caso del presunto asesinato del hijo de la actriz, Elizabeth Dupeyrón, en el que la hermana de Colosio estuvo involucrada).

“No me han sabido valorar”

En resumen: Samuel García destapaba la supuesta corrupción de Colosio Riojas, no tanto por querer justicia… sino porque quería aplicar el “si no es pa’mí, pa’ nadie”.

“Veo con gran tristeza y decepción como he sido relegado de un partido al cual yo le he dedicado tanto, lo cual no estoy dispuesto a permitir el hecho de que no me han sabido valorar, por lo cual a través de este medio anuncio mi renuncia al partido Movimiento Ciudadano y cualquier aspiración política”, decía el mensaje adjudicado al senador.

Pero bueeeeeeeeno… ni tiempo tiempo tuvo Colosio Riojas de responder (quién sabe si después lo hará, de todos modos) y, horas después, Samuel García salió con el clásico “me hackearon”.