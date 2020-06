Van mil 571 réplicas del sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Oaxaca

A las 10:29 horas del 23 de junio se registró un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Crucecita, en las costas de Oaxaca. Desde ese momento, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) ha detectado mil 571 réplicas con corte hasta las 04:30 horas del 24 de junio.

La más grande de estas réplicas tuvo una magnitud de 5.5 —así que si alguien se sintió mareado o mareada tras el sismo, esta pudo ser la causa.

Las réplicas están en la norma: “Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de temblores”, ha explicado el SSN.

El número de las réplicas puede variar, desde unos cuantos hasta cientos de eventos días después del sismo inicial.

Y ojo —por aquello de las predicciones, los videntes y las fake news—, hasta la fecha NO se puede predecir cuándo o dónde ocurrirá un sismo, no se puede saber qué tan grande será o qué efectos tendrá en la población porque no hay técnicas científicas para saberlo.

Lo recomendable ante situaciones de riesgo es estar bien informados mediante los canales oficiales.

Actividad sísmica en Oaxaca

Como saben, Oaxaca fue la entidad más afectada por el sismo —lamentablemente, el temblor cobró la vida de seis personas y provocó daños en tres carreteras federales, cinco estatales, un puente estatal y alrededor de 500 viviendas.

Esta no es —ni será— la primera vez que un sismo de esta magnitud cimbra al estado oaxaqueño. Oaxaca es uno de los estados con mayor sismicidad en nuestro país.

Todo se lo debe a la convergencia entre dos placas tectónicas bien importantes: la placa de Cocos y Norteamérica, la primera subduce bajo la placa Norteamérica y su interacción tiene lugar en la costa del Pacífico, desde Chiapas hasta Jalisco.

De acuerdo con el SSN, Oaxaca registra 25% de los sismos en México —por lo que las mil 571 réplicas no son cosa de otro mundo.

Uno de los sismos que ha quedado en la memoria colectiva ha sido el movimiento del 7 de septiembre de 2017 —que antecedió al del 19 de septiembre de aquel año.

El 7 de septiembre se registró un sismo de magnitud 8.2 en el Golfo de Tehuantepec —provocando graves daños en la zona del istmo, principalmente en Juchitán, el Espinal y Asunción de Ixtaltepec.

Otros sismos importantes o que representaron un grave riesgo para la población se registraron el 15 de enero de 1931, con una magnitud de 7.8 y el 30 de septiembre de 1999 de magnitud 7.4.

Frente a estos datos, el SSN nos recuerda que la actividad sísmica en esta zona no es algo fuera de lo común y que el país debe activar los protocolos de protección civil para blindar a una región.

Vale recordar que los sismos “son un fenómeno recurrente, cuando se ha acumulado nuevamente suficiente energía en la frontera entre las placas ésta tendrá que liberarse mediante la ocurrencia de un nuevo sismo. Los eventos sísmicos ocurren periódicamente en las mismas regiones geográficas, a medida que pasa el tiempo en una región donde no ha ocurrido un temblor fuerte, mayor es la probabilidad de que ahí ocurra uno”.

Y es de esperarse que en las zonas donde ya se han registrado sismos fuertes, estos vuelvan a suceder, por lo que la chamba constante de Protección Civil y el reforzamiento en la infraestructura de edificios y viviendas no debe dejarse atrás.

En el caso del sismo del 23 de junio, Alejandro Murat gobernador de Oaxaca ya pidió la declaratoria de emergencia a la Coordinación Nacional de Protección Civil.