NYT defiende reportaje sobre Semáforo Rojo y sigue pendiente explicación de López-Gatell

Luego de que la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum y Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, calificaran como falso el reportaje acerca de la modificación de datos sobre hospitalizaciones para retrasar el Semáforo Rojo en Ciudad de México, el New York Times (NYT) publicó un mensaje en el que refrendó la investigación realizada por la periodista Natalie Kitroeff.

¿Qué dijo el diario estadunidense? Mediante la cuenta de Comunicación Corporativa, el New York Times recordó que todos los datos expuestos en el texto de Kitroeff fueron obtenidos por fuentes oficiales, así que no hay de otra —además de enfatizar que el subsecretario de Salud aún debe una respuesta basada en hechos y no en descalificaciones.

The New York Times respalda su reportaje sobre la severidad del coronavirus en Ciudad de México, cuyos hechos no han sido refutados. Como dice la nota, la reportería se basa en datos proporcionados por el gobierno. Aquí puede leerse en español: https://t.co/aclBEz8Paw — NYTimes Communications (@NYTimesPR) December 22, 2020

Aquí el mensaje: The New York Times respalda su reportaje sobre la severidad del coronavirus en Ciudad de México, cuyos hechos no han sido refutados. Como dice la nota, la reportería se basa en datos proporcionados por el gobierno”.

El reportaje del NYT

Medios como Aristegui Noticias y Animal Político se pusieron a chambear en la verificación de los datos del reportaje ‘México tergiversó los datos sobre la gravedad del coronavirus en la capital‘ y se toparon con que no había ninguna anomalía en la exposición de Natalie Kitroeff.

¿Qué fue lo que mostró el NYT?

Que el 4 de diciembre Hugo López-Gatell notificó a Sheinbaum el cálculo de riesgo y en este afirmó que sólo 45% de las camas de hospital con ventiladores estaban ocupadas.

Pero un par de días antes, en una declaración pública, los datos de la Secretaría de Salud eran otros. La ocupación de las camas con ventiladores estaba en un 58% y eso el mismo López-Gatell lo mostró en la confe vespertina del 1º de diciembre.

De acuerdo con el NYT por esas fechas, Ciudad de México se perfilaba a Semáforo Rojo —de hecho, datos desde principios de noviembre mostraban que la ocupación de camas con ventiladores en CDMX no había bajado del 50%.

Acá otra cosa importante es que el porcentaje de camas con ventilador ocupadas forma parte de los indicadores —10— que determinan el color de los estados según el Semáforo Epidemiológico.

Y cuando la suma de estos indicadores pasa de 31, entonces la entidad en cuestión debe retroceder a rojo —lo que justo le pasó a CDMX con 33 puntos a inicios de diciembre.

De esta manera, el NYT llegó a la conclusión de que la SSa modificó los datos oficiales para aguantar el Semáforo Rojo a pesar de que en hospitales ya se reportaba un aumento de los casos.

La respuesta pendiente de Hugo López-Gatell

López-Gatell acusó a este reportaje de infodemia y más tarde, en entrevista con Aristegui Noticias, medio explicó qué había pasado, ¿por qué los datos oficiales no machaban?

De acuerdo con el subsecretario, para evitar un proceso administrativo que demorara la ampliación de camas y reconversión, la SSa dio este salto:

Contando con la ampliación hospitalaria de CDMX, la SSa calculó la ocupación con los elementos extras —las camas— ya obtenidos pero no los registró como suele suceder… porque todo era cuestión de tiempo.

Así que por esta razón los datos del 45% no se encontraban en la base de la Red IRAG —que contiene cómo va la ocupación hospitalaria en los 32 estados.

“No hay ningún misterio, esta es la realidad operativa, una respuesta ágil a la epidemia”.

Sin embargo, el equipo de Aristegui Noticias insistió en el hecho de que el subsecretario debía demostrar con documentos oficiales lo que decía.

Así que para el programa de este 23 de diciembre, Carmen Aristegui y el reportero Sebastián Barragán estuvieron a la espera de volver a conversar con López-Gatell, quien se supone mostraría cómo fue el proceso de reconversión y con documentos oficiales en mano, respaldaría su explicación.

Pero eso no pasó, con este rollo de la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a México.

Así que aún sigue pendiente la explicación del subsecretario con documento en mano —más allá de descalificaciones— para demostrar el registro oficial del 45% de ocupación de camas con ventiladores en CDMX.