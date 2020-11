Reportan ataques terroristas en el centro de Viena, Austria

Recientemente en Viena, capital de Austria, se reportó un ataque terrorista en una sinagoga, por lo que se desplegó una gran operación policial y también un tiroteo entre oficiales y presuntos terroristas. Sí, hasta el momento se reporta una persona herida por estos hechos en el país europeo.

De acuerdo con información del periódico Kronen Zeitung, se sabe que el ataque terrorista ocurrió en la calle donde se ubica una sinagoga principal de la capital de Austria.

Ver en YouTube

Por otra parte, diferentes medios de comunicación también señalan que se registraron varios disparos cerca de la plaza Schwedenplatz. Y tras el tiroteo, reportaron que un policía de Viena resultó gravemente herido, así como la muerte de uno de los atacantes.

Igualmente se informa que el presunto terrorista logró huir de este punto de la ciudad, mientras que las autoridades de Austria ya ordenaron que se despliegue un importante operativo policial en toda el área.

UPDATE – However, shots seem to have been fired not only in front of the synagogue. In the popular restaurant “Bettelalm” windows are said to have been shot. People are said to have panicked and sought shelter in the cellar.

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020