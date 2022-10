Bonitas respuestas… Recientemente estudiantes de medicina de la Universidad del Bienestar Benito Juárez llegaron hasta Palacio Nacional, en la Ciudad de México, para manifestarse y exigir a las autoridades una sede para poder estudiar.

La cosa es que la coordinadora de las Universidades para el Bienestar, Raquel Sosa, les pidió a los alumnos dejar de estar de “ociosos” y protestando solo para que les tomaran la foto y salir en los medios de comunicación.

Foto: Medicoblastos

¿Qué pasó en las universidades del Bienestar?

Fue el pasado 13 de octubre cuando estudiantes de medicina de la Universidad del Bienestar Benito Juárez llegaron hasta Palacio Nacional para pedir, entre otras cosas, instalaciones para estudiar.

En Tlalpan, por allá de 2016, se inauguró un plantel para la licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria. El asunto es que era un edificio rentado que sufrió daños con un sismo en septiembre.

Y no son todas las exigencias. También afirman que la plantilla de profesores no es suficiente, lo mismo que los salones y las instalaciones.

Estudiantes de medicina protestaron en Palacio Nacional para EXIGIR a AMLO atención ante corrupción y falta de apoyo a Universidad del Bienestar Benito Juárez en Tlalpan@Mx_Diputados – @GobiernoMX prefieren aumentar presupuesto a #Militarización de #EjércitoEspía que a Educación pic.twitter.com/ouVUdnlFDz October 15, 2022

En el lugar una comisión de estudiantes fue atendido, recibieron el pliego petitorio y les prometieron que un día después, el viernes pasado, la coordinadora de este programa educativo, Raquel Sosa, dialogaría con ellos en el plantel de Tlalpan.

Pero resultó más caro el caldo que las albóndigas.

La funcionaria acudió a las instalaciones para pedirles a los estudiantes que dejen de estar de ociosos y que no estén solo protestando y llamando la atención para subir “historias a redes sociales” o para salir en medios como Reforma.

“En vez de que nos estemos agriando todos y todas porque no tienen ustedes la sede que tiene que tener, mientras nosotros trabajamos para que la tengan. Pero no estén de ociosos ustedes y no anden en la calle nomás protestando, mejor haciendo trabajo útil de médicos. Por eso tienen que tener también su dignidad. A mí no me espanta que salgan a manifestarse porque yo he vivido así muchos años de mi vida, están descubriendo que se pueden manifestar, en fin, nomás que lo primero que les gusta es que les saquen fotos y hacer una historia en redes sociales…”

Y la regañada no paró ahí. Les recordó que estas universidades se abrieron para recibir alumnos que fueron rechazados por otras universidades como la UNAM, por lo que reclamó que no se vayan a manifestar allá sino acá y les digan a las autoridades que no sean profesionales ni capaces.

Además les dijo que si quieren hacer escándalo está bien pero que “quien provoca escándalos va a ser víctima de ellos”.

El pliego petitorio

Los estudiantes de la Licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria explican que desde el inicio del semestre 2022-2 la matrícula estudiantil se ha incrementado y la plantilla de profesores/ y las aulas ya no son suficientes.

Además en el sismo del pasado 19 de septiembre el plantel, que ya era provisional, sufrió daños estructurales por lo que ya no pueden usarlo. Desde entonces han estado en modalidad virtual pero eso no es suficiente.

Es por eso que piden 4 puntos específicos:

Una sede permanente con espacios e infraestructura adecuada a la matrícula estudiantil.

Conservar a los docentes actuales e incrementar la plantilla para cubrir las asignaturas comprendidas en la malla curricular.

Modificar el calendario escolar para los de 1er ciclo con el fin de que se puedan cumplir a cabalidad los objetivos establecidos en su plan de trabajo.

Modificar la convocatoria de docentes, la cual limita la contratación de profesores capaces de impartir materias en las cuales son expertos.

