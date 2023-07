Cada día, casi en cualquier punto de la CDMX, uno puede despertarse y asomarse por la ventana no para ver los primeros rayos del sol, sino las “telarañas” que hay gracias al muy alborotado cableado (mucho de él en desuso). Pues bien, ese delicioso panorama está por desaparecer… según.

FOTO: ELIZABETH RUÍZ /CUARTOSCURO.COM

Ayer, 3 de julio, el recién ascendido jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres, anunció que su gobierno llegó a un acuerdo con varios servicios de telecomunicaciones y, pues, ya es un hecho: se retirará todo el cableado en desuso que decora los postes de la ciudad.

Para lo anterior, explicó el sustituto de Claudia Sheinbaum, las empresas cuyos empleados (no todos) echan cables a lo güey, realizarán la revisión correspondiente y, tras checar cuáles cables sirven y cuales no, procederán a retirar aquellos que están en desuso (los cuales, se prevé, no serán pocos).

“Las propias empresas durante los meses de septiembre, octubre y noviembre van a retirar el cableado en desuso, el cableado que ya no está sirviendo para el fin para el que se puso”, explicó Martí Batres.

Cableado en la Central de Abastos (CEDA). FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con el jefe de gobierno de la CDMX, las empresas que checarán sus cableados son AT&T, Megacable, MCM Telecom, Izzi, Telmex y Totalplay. Además, se comprometieron a realizar la limpia no sólo este año. El procedimiento será anual.

Batres señaló la necesidad de retirar el cableado que está en desuso, no sólo para mejorar la vista, sino para evitar que éste sea arrancado por accidente (algunos cables ya están casi por los suelos) y se lleven de corbata al cableado que todavía es útil. Ello, previsiblemente podría derivar en una falla en los servicios.

Trabajador tratando de arreglar telaraña de cables / FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Según el titular del gobierno de la CDMX, este acuerdo para el retiro del cableado en desuso es en atención a una solicitud de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y también a los diversos reportes ciudadanos que ha recibido la administración.

Entonces, ¿hasta septiembre se retirarán los cables que estorban?

Para que la ciudadanía no tenga que estar esperando a ver qué pin$%es horas se le ocurre al personal autorizado a retirar el cableado en desuso, Martí Batres señaló que las personas ya pueden comenzar con la limpia… claro, no ellos mismos, pero sí con ayuda del Servicio Público de Localización Telefónica (Locatel) y Protección Civil.