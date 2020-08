Anaya dice que le hará un fatality a Lozoya… digo, que lo demandará por daño moral

Ni tiempo le dio de quitarse el cubrebocas… tan encab***ado quedó Ricardo Anaya al confirmar lo que desde hace tiempo se divulgaba (que resultó embarrado en el caso Lozoya), que agarró la cámara y, además del clásico deslinde, también advirtió que tomará acciones legales contra el exdirector de PEMEX.

Aunque desde hace tiempo se difundió que Ricardo Anaya figuraba en la denuncia que Emilio Lozoya presentó ante la FGR para intentar pasar de denunciado a denunciante (y, así, ver si la ley no le carga tanto la mano), ayer se regó por internet el documento oficial. Y, como una cosa es que te digan a verlo con tus propios oclayos, el excandidato presidencial del PAN salió para desmentir lo que se dice en su contra.

“La acusación contra mí resulta no sólo falsa, sino absurda”, señaló Anaya, a quien no le pudimos ver bien los gestos, pero se ve que sí le revolvió el estómago la lectura de la declaración de hechos de Emilio Lozoya. “Me provoca repudio”.

La acusación de Lozoya no pasa, dice Anaya

De acuerdo con la denuncia de hechos del exdirector de PEMEX, el sabroso soborno le fue entregado a Anaya en agosto de 2014, en el estacionamiento de la Cámara de Diputados… cosa que para el excandidato presidencial no tiene sentido. “Resulta que en agosto de 2014 yo no era diputado. Me separé del cargo el 6 de marzo, es decir, había dejado la diputación cinco meses antes de esa supuesta entrega en el estacionamiento de la Cámara de Diputados”.

Lozoya asegura haber entregado 6 melones 800 mil pesos a Anaya, los cuales, según serían utilizados por el panista para su aspiración política… que en ese tiempo era ser gobernador de Querétaro.

Sin embargo, Anaya no llegó a postularse como candidato a dicha gubernatura. En lugar de eso, dejó la diputación para irse de secretario general de Acción Nacional. “Tampoco era, como dice Lozoya, precandidato a gobernador de Querétaro. Me estaba preparando para asumir la presidencia nacional del PAN, lo cual, de hecho, sucedió en septiembre de ese año”.

“Ahora soy yo quien llevará el caso ante un juez”

Además de los anteriores detalles, Anaya le recuerda al respetable que, durante su presidencia en el PAN, su partido denunció a Lozoya por la compra de Agronitrogenados y que, ya como candidato presidencial, en varias ocasiones le tiró a Meade con el caso Odebrecht y hasta llegó a ofrecer la cabeza de Lozoya y EPN a cambio de votos.

Ver en YouTube

En fin, el caso es que hoy, en punto de las 9 am, acudirá ante un tribunal federal para regresarle la cortesía a Lozoya. Es decir, lo demandará por daño moral. “Ahora soy yo quien está llevando el caso ante un juez para que se investigue la verdad, se valoren las pruebas y se dicte una sentencia”.

Según Anaya, este asunto de Lozoya sólo es utilizado por el gobierno para salpicar a la oposición a AMLO. Sin embargo, dice que se la pellizcan, porque algo parecido le pasó en 2018, cuando en plena campaña presidencial, lo embarraron de corrupciones relacionadas a una nave industrial. Caso del que terminó librándose.