Mucho criticó el evento que hace unos días se hizo en Toluca, pero parece que Ricardo Monreal ahora sí ya no quiere quedarse atrás y, por ello, aunque igual se le acusará de hacer actos anticipados de campaña… pero sí acudió al cónclave convocado por Morena.

En calca del evento en el que el líder de Morena anunció que dentro de un año su partido escogerá candidato presidencial, las llamadas “corcholatas” tomaron el micrófono en Coahuila para convocar a la movilización masiva de cara al proceso del 2024.

FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

En la “Asamblea Informativa” realizada ayer, domingo 26 de junio, en Francisco I. Madero, Coahuila, nuevamente estuvieron presentes los principales aspirantes a la candidatura presidencial de Morena: la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum; el titular de Gobernación, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard… ése no fue, ya que sigue confinado, porque hace unos días se le diagnosticó COVID-19.

Y bueno, aunque muchos ya lo ven fuera (o quizás precisamente por eso), Ricardo Monreal ahora sí acudió al evento convocado por Morena… y lo hizo no tanto para recibir el bonito aplauso de los simpatizantes de la 4T, sino para exigir que sean claras las reglas para definir al candidato presidencial.

FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM

“Se requieren reglas consensadas con la militancia para seleccionar dirigentes y gobernantes, mecanismo claros, reglas claras, piso parejo, reglas equitativas para que la gente decida, solo la gente, no la imposición, no a la decisión de grupos de poder”, señaló Monreal, sabedor que está más que fuera de la lista de presidenciables de AMLO. No es una “corcholata”, como les llama el presidente.

Sin señalar quiénes son parte del grupo que insinuó podrían decidir al candidato de Morena, Ricardo Monreal pidió que el partido no sea rehén de dicho grupo, ya que hacerlo sería una traición al pueblo.

“Se requiere no abandonar las causas de la gente, de los ciudadanos, de los desprotegidos, de los humillados, a todos ellos tenemos que proteger, se requiere abandonar la simulación y la hipocresía”, señaló el senador.

Foto: @RicardoMonrealA

Hace unos días, luego de verse excluido del magno evento que Morena celebró en Toluca y donde se presentaron los tres grandes presidenciables de la 4T, Ricardo Monreal criticó a estos por realizar lo que él consideró “actos anticipados de campaña”.

Quizás por ver que los de su partido le aplicaron el “¡ya siéntese, señor!” y, peor, ya lo andaban mandando a otro partido, Ricardo Monreal accedió a participar en el evento de Morena… de donde “diiiiice” no se va ir.

“Quiero seguir luchando en Morena, pero si se sigue excluyendo y se sigue cortando la participación, es complicado para mí”, dijo Monreal hace unos días, en conferencia con medios en donde, además, señaló que sí aguantará vara… pero habrá un limite (que su “dignidad”, dijo).

Si dicho limite es superado, pues quién sabe qué pasará después. En Movimiento Ciudadano ya le hicieron ojitos, por cierto.