Causando más incomodidad que tío que se queda de “visita”, aun cuando ya pasó casi medio mes de que se acabaron las fiestas decembrinas, pero Ricardo Monreal dice que no se va y no se va de Morena… que por “la unidad”, dice.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confirmó que no abandonará al partido. Y no porque en la oposición ya lo mandaron a la chin&/#$%… nahhhh, sino porque no quiere ser quien cause divisiones (más) de cara al 2024.

“Con uno que se vaya o una que ya no participe, se pone en riesgo la unidad”, aseguró el senador que los últimos meses del 2022 se los pasó coqueteando con la oposición.

De acuerdo con lo que dijo Monreal, aunque nomás será para guardar las apariencias, permanecerá en Morena. Y cuál unidad: lo único que es real es su intención de ir por la candidatura presidencial, pese a que, desde hace tiempo, está descartado por la cúpula del partido (así como buena parte de la militancia), mantiene sus esperanzas de ganar.

Pero que tiene con qué, dice: “Estoy muy tranquilo, porque creo que no sólo tengo propuesta, tengo experiencia política acumulada, sino que tengo ecuanimidad y tengo ponderación por conducir al país hacia estadios de desarrollo económico, político, social, cultural mejores que los que ahora tenemos”.

Por ahí de octubre-noviembre, Ricardo Monreal dio a entender que diciembre sería su último mes en Morena. Por aquel entonces, hasta era presentado por legisladores de la oposición como posible candidato presidencial.

Sin embargo, a la mera hora el zacatecano no se decidió, ya que lo que se le planteaba era ser parte de todo un proceso de selección de candidato… y pues parece que él creía que ya la tenía asegurada.

“Estos días de diciembre afianzaron más mi convicción de que México necesita continuar con el proceso de transición política y de profundizar la vida democrática y el cambio de régimen”, agregó Monreal en su conferencia ante medios.