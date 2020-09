Secretario de Jaime Bonilla organiza boda; asisten miembros del Gobierno de Baja California

Desde hace meses las autoridades de cada estado de la república mexicana han pedido a los ciudadanos que por favor, por lo que más quieran, se cuiden del coronavirus y eviten organizar o asistir a fiestas y reuniones. Sin embargo, algunas de ellas no son precisamente las mejores dando el ejemplo, como ocurre en Baja California.

Ricardo Moreno, secretario particular de Jaime Bonilla, gobernador de dicha entidad, decidió armar su boda el pasado viernes 15 de septiembre y a pesar de que la pandemia de COVID-19 no deja de ser peligrosa. Una celebración a la que por supuesto asistieron miembros del gabinete de Bonilla y donde no hubo medidas sanitarias de por medio.

Una boda sin sana distancia, cubrebocas y con cientos de invitados

Resulta que hace unos días Ricardo Moreno contrajo nupcias y organizó un pachangón en el Jardín Magnolia, ubicado en la zona Río de Tijuana, donde asistieron cerca de 130 invitados que en su mayoría no portaron el cubrebocas y fueron distribuidos en mesas para 10 personas que no tenían ningún tipo de distancia considerable entre ellas.

De acuerdo con el diario El Norte, de grupo Reforma, la celebración contó con la presencia del Secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, y el titular de la Secretaría de Salud de dicho estado, Alonso Pérez Rico. Éste último que fue captado sin mascarilla y que hace unos días pidió a la población de Baja California que utilizaran el cubrebocas y siguieran las medidas de prevención ante el COVID-19.

Critican que el titular de la Secretaría de Salud de Baja California asistiera a la boda

En redes sociales comenzaron a circular varias imágenes de la boda donde efectivamente se ve que los invitados a la boda de Ricardo Moreno se pasaron las medidas sanitarias por el arco del triunfo. Algo que molestó a muchos, pues considerando que la entidad tiene más de 19 mil casos confirmados y 3 mil muertes por COVID-19, es el colmo que las mismas autoridades hagan fiestas ahora.

Por el momento, ni Jaime Bonilla ni ninguno de los miembros de su gabinete han mencionado algo respecto a la boda. Aunque la verdad lo único que seguro muchos esperan ahora, es que este suceso no se convierta en un brote que orille a dicha entidad a retroceder en el semáforo epidémico, el cual apenas los dejará moverse al color amarillo.