“La vida solo se vive una vez”, responde Salinas Pliego ante críticas de fiesta de ‘fin de año’

El mismo día que la canciller de Alemania Angela Merkel envió un fuerte mensaje a la ciudadanía de aquel país para que juntos combatan la pandemia de COVID-19 —mucho más en momentos en que los contagios van en aumento—, del otro lado del mundo, o sea, aquí en México, desde su cuenta de Twitter Ricardo Salinas Pliego presumió cómo la había pasado en una cena de fin de año, sin cubrebocas, sana distancia y pese a que las autoridades han pedido evitar las reuniones sociales.

Luego de esta publicación, el video se viralizó y generó un montón de reacciones —la mayoría de desaprobación, rechazo al mensaje del empresario y cuestionamientos por la falta de empatía hacia las familias que han perdido a un ser querido por el COVID-19.

De mis cenas de fin de año… esta con el equipo de Myst y el @patoborghetti es de las mejores que he tenido 😌👍🏼 pic.twitter.com/k0NN9gYnzs — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 9, 2020

Sin embargo, el asunto no quedó ahí y Ricardo Salinas Pliego siguió siendo tendencia con otro mensaje totalmente contradictorio a las campañas hechas por gobiernos estatales y Federal así como las recomendaciones hechas por el personal médico que vive desde la primera línea de batalla, la lucha contra el coronavirus —que hasta el nueve de diciembre sumó un millón 379 mil 463 casos acumulados y lamentablemente cobró la vida de 111 mil 655 personas.

“La vida solo se vive una vez”: Ricardo Salinas Pliego

¿Qué pasó? Ante las reacciones que el video generó —donde también aparece otra figura pública, el actor Patricio Borghetti, quien en marzo pasado dio positivo a COVID-19 —, el presidente de Grupo Salinas respondió con este mensaje, otra vez contradictorio a la empatía que recomiendan la mayoría de los líderes políticos a nivel internacional, como fue el discurso de Angela Merkel frente al Bundestag (Parlamento Federal).

Más o menos esta fue la respuesta de Ricardo Salinas Pliego:

“De la cena de anoche, el virus no va a desaparecer mañana y yo pienso aprender a vivir con él. A nadie se le obligó a asistir a la cena. La vida solo se vive una vez y es un riesgo vivirla… un riesgo que vale la pena vivir”.

Igual este mensaje recibió respuestas de personas que han tenido experiencia directa con el coronavirus o que de hecho se contagiaron, muchos de los mensajes resaltaron que no todas las personas tienen los mismos medios para “aprender a vivir” con el COVID-19. Y presumir una reunión con posibilidad de contagios en realidad no es “un riesgo que vale la pena vivir”, al menos no de manera ética, apuntaron los tuiteros.