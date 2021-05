Sujetos armados roban más de 19 mil boletas electorales en Chiapas

La mañana de este lunes 24 de mayo un grupo de 15 personas armadas irrumpió con violencia a las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, amagó al personal y se llevó documentación electoral que sería utilizado el próximo 6 de junio.

De acuerdo con las declaraciones de los integrantes del Consejo Municipal de Siltepec, todo sucedió a las 10:45 de la mañana. Los sujetos llegaron al lugar en dos camionetas, ingresaron al inmueble y le quitaron el celular a los presentes.

El robo

Después de que los sujetos amenazaron al personal, les ordenaron abrir la bodega electoral y se llevaron 31 cajas pequeñas que contienen 19 mil 133 boletas y actas electorales correspondientes a 31 casillas. Además, ya de paso, se llevaron la cámara de vigilancia.

Finalmente, cortaron la energía eléctrica para dejar incomunicado al personal y huyeron en dos vehículos. Todo ocurrió entre 5 y 9 minutos. Afortunadamente ninguna personal resultó herida más allá de crisis nerviosas por las amenazas.

En ese sentido, el Consejo Electoral y las representaciones partidistas emitieron un comunicado para reprobar estos actos de violencia e intimidación contra los funcionarios.

📌 #Pronunciamiento | Condena IEPC robo de material electoral en Consejo Municipal Electoral de #Siltepec El Consejo general y representaciones partidistas, reprueban actos de violencia e intimidación contra la integridad de las y los funcionarioshttps://t.co/FpJw7Eldu6 pic.twitter.com/vaPNGBq6QG — IEPC Chiapas (@IEPCChiapas) May 24, 2021

El Instituto Electoral de Chiapas exige a las autoridades realizar una investigación para dar con los presuntos responsables y que no haya impunidad. En los próximos días se tomará una decisión sobre llevar a cabo o no las elecciones en Siltepec y si se decide suspenderlas, ya no habría riesgo de que las boletas robadas se usaran.