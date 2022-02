Yo solo quería un monito: Roban NFTs a usuarios de OpenSea que valían casi 3 mdd

Uno ya no puede querer un changuito con ropa extravagante porque ya también te roban: Usuarios de OpenSea, el mayor mercado de tokens no fungibles (NFT), sufrieron un ataque cibernético con el cual les robaron más o menos 254 NFTs con un valor estimado de casi tres millones de dólares.

Según información de bit2me, usuarios de OpenSea sufrieron un atraco y les quitaron unos 254 NFTs por medio de un ataque de phishing, que es lo mismo que una estafa que tiene como principal objetivo conseguir por internet datos privados de las personas para entrar a sus cuentas o datos bancarios.

As far as we can tell, this is a phishing attack. We don’t believe it’s connected to the OpenSea website. It appears 32 users thus far have signed a malicious payload from an attacker, and some of their NFTs were stolen.

— Devin Finzer (dfinzer.eth) (@dfinzer) February 20, 2022