Excandidato en Veracruz volvió a atacar a Jazmín, mujer a quien le arrancó la nariz

A Roberto de Anda Ferrandón, excandidato independiente a la Alcaldía de Tlalixcoyan, en Veracruz, lo arrestaron luego de agredir por segunda ocasión a Jazmín Pérez Hermida, joven a la que hace nueve meses le arrancó la nariz con una mordida.

De acuerdo con medios locales como Zona Franca, el pasado 24 de mayo Jazmín recibió varios disparos mientras se encontraba en el fraccionamiento Lagos de Puente Moreno, en Medellín de Bravo, Veracruz, donde ella estaba con su actual pareja.

Foto: @Brujasdelmar (Twitter)

Jazmín sufrió un segundo ataque de parte de Roberto de Anda Ferrandón

Roberto de Anda Ferrandón llegó para atacar a la joven con un arma de fuego. Los reportes indican que logró herirla en la pierna y el abdomen, mientras que la pareja de Jazmín recibió un disparo en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar.

Al parecer fueron los vecinos de la zona quienes llamaron a la policía al escuchar los disparos y las autoridades lograron atrapar a Roberto de Anda cuando se estrelló contra una construcción, pues intentó darse a la fuga por el ataque que cometió.

#Indignante?| Jazmín Pérez Hermida fue atacada hace 9 meses en Medellín de Bravo #Veracruz por su expareja, Roberto De Anda, excandidato político, que de una mordida le arranco la nariz; este 24 de mayo el mismo sujeto la atacó con un arma de fuego matando a su novio. ¡Justicia! pic.twitter.com/iZzRN4Hxfh — El Incorrecto (@elincorrectosoy) May 27, 2023

El excandidato en Veracruz disparó a la joven y a su actual pareja en un fraccionamiento

Aunque informan que detuvieron al excandidato, en redes sociales piden a las autoridades de Veracruz que apliquen todo el peso de la ley contra Roberto de Anda Ferrandón, ya que hace nueve meses le arrancó la nariz a Jazmín durante una discusión.

En agosto de 2022, Jazmín denunció a Roberto de Anda a través de sus redes sociales y dijo que se sometería a una cirugía reconstructiva luego de que el político le arrancara la nariz, esto luego de tener una pelea con la joven de quien intentó abusar sexualmente.

#Veracruz | El nombre de este sujeto es Aldo Castelán García, asesinó y calcinó a Sílvia Jazmín Alpuche el 15 de Agosto de 2019 en el municipio de Minatitlán.



Él sigue en libertad. pic.twitter.com/Ddee4Ny5YT — Las brujas del mar (@brujasdelmar) July 10, 2020

El año pasado Roberto de Anda le arrancó la nariz a Jazmín

“Yo vi mi nariz mientras él la escupía y entonces, cuando la vi tirada, supe que la sangre no era de un golpe”, contó la chica sobre el día en el que Roberto de Anda le arrancó la nariz luego de que él discutiera afuera de su casa.

“Tenía un dolor insoportable, grité desesperadamente y de camino al hospital como seis veces me desmayé, no recuerdo nada de eso. Sentí miedo a que fuera a salirse de control y que me matara, a que su mamá no pudiera retenerlo”, comentó Jazmín sobre el ataque que recibió.

#Veracruz | Jazmín Pérez, de 29 años, sobrevivió a dos intentos de #feminicidio.



El agresor era su expareja, quien además pretendía un cargo político y hoy está prófugo.



Los detalles con @vaitiaremate y @danielaobregons en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/4F6G4kSV0R May 26, 2023

Las autoridades de Veracruz no han dicho nada al respecto

Hasta el momento la Fiscalía del estado de Veracruz no ha dicho nada sobre la situación de Roberto de Anda, quien al parecer se escondió desde hace meses y cuya familia nunca respondió por los daños que Jazmín sufrió en la nariz.

Por otro lado, no han dado informes sobre si Roberto de Anda escapó y tampoco se conoce el estado de salud de Jazmín y lo único que se conoce es que la atendieron en un hospital de la zona.