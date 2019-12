Javier Duarte se tendrá que esperar hasta enero para ver si queda en libertad provisional (o domiciliaria), pero a quien se le adelantó el regalo de Reyes fue al exdirector de la Fuerza Civil de Veracruz, quien era acusado de la desaparición forzada de 15 personas. “ES”… porque todavía no la libra del todo.

Según reporta Reforma, Roberto González Meza pudo pasar las fiestas navideñas en casita, ya que fue puesto en libertad alrededor de las 22:00 horas del pasado 24 de diciembre. Y no sólo él. El milagro de la Navidad les llegó también a otros 13 expolicías que se encontraban bajo proceso… todos por acusaciones de desaparición forzada.

El exdirector de Fuerza Civil, así como los elementos policiales, fueron detenidos luego de que se encontraron restos humanos en las cercanías de la Academia de Policías, en la barranca La Aurora. Según las investigaciones, los restos pertenecían a personas víctimas de los mismos policías.

Entre los elementos que llevaron al procesamiento de los efectivos que se desempeñaron durante la gestión de Javier Duarte, así como de Arturo Bermúdez al frente de la SSP jarocha, están partes de la misma SSP que indican que los policías detenían e interrogaban ilegalmente a los detenidos… para luego entregarlos al grupo de reacción conocido como “Los Fieles”. Y de ahí, nada se sabía de los detenidos.

De acuerdo con La Jornada, los susodichos no la han librado del todo. Nomás que seguirán el proceso en su contra en libertad. Cabe mencionar que el exdirector de Fuerza Civil de Veracruz también tiene pendiente una causa penal por enriquecimiento ilícito.

Un momento… ¿por qué si continúan bajo proceso ya fueron liberados? Bueno, pues gracias a que el Sistema Penal Acusatorio privilegia la libertad de los imputados y las salidas alternas.

Según indica Infobae con información del Doctor en derecho penal, José Luis Eloy Morales Brand (autor de algunos artículos sobre el Sistema Penal Acusatorio mexicano), en la nueva dinámica del sistema la libertad del acusado se protege al máximo…sólo en casos mínimos puede ser detenido.

Así que en el caso del exdirector de Fuerza Civil, ya que el juez no encontró suficientes elementos para dejarlo encerrado y, además, consideró que no hay riesgo de fuga… pues decidió que no había problema en dejarlo en libertad, con las debidas medidas cautelares (esperemos).