¡No puede ser! Luego del escándalo que se armó apenas hace un par de meses por el robo de unas 37 mil piezas de medicamento oncológico en Azcapotzalco, ahora salió a la luz que este mes se volvió a dar un importante robo de medicamentos para niños con cáncer… y sí, sucedió nuevamente en la Ciudad de México.

Y cuando decimos que salió a la luz, lo decimos porque andaba medio escondidilla la información sobre este robo (¿por qué será?), ya que al parecer tuvo lugar durante varios días del mes de diciembre hasta que finalmente se levantó una carpeta de investigación ante las autoridades correspondientes el miércoles de la semana pasada.

Así estuvo el robo de estos medicamentos para niños con cáncer

De acuerdo con información de El Universal, la carpeta de investigación FIVC/VC-2/UI-1S/D/01117 detalla que en total fueron sustraídas 189 cajas de medicamentos para niños con cáncer del Hospital Pediátrico Moctezuma. Sin embargo, el día que se hizo el reporte habrían indicado el faltante de 123 cajas, las otras 66 fueron desapareciendo desde el pasado 7 de diciembre.

Para ser más claros, los empleados de la farmacia del mencionado Hospital Pediátrico Moctezuma, fueron registrando que faltaban medicamentos para niños con cáncer desde el 7 de diciembre, pero los faltantes eran (por decirlo de alguna manera) poquitos.

Fue hasta el miércoles de la semana pasada, cuando se dieron cuenta que les faltaban 123 cajas más del medicamento, que finalmente se levantó un reporte y se abrió una carpeta de investigación.

Se llevaron casi 600 mil pesos de medicamento

La carpeta indica que el medicamento sustraído es Dexrazoxane inyectable, un medicamento esencial en el tratamiento para niños con cáncer pues se usa para reducir los efectos secundarios de determinados agentes de la quimioterapia y cuyo valor por caja está en unos 3 mil 169 pesos. Es decir, el valor de este robo ronda los 598 mil 941 pesos totales.

Pero bueno, más allá del costo económico, hablamos de un daño moral terrible para los padres y niños con cáncer, pues sabemos muy bien que le han sufrido bastante este año con eso de la falta de medicamento, pues desde principios del 2020 alertaron por falta de los mismos con varias protestas.

Ojalá las autoridades de la CDMX pongan manos a la obra y den con los responsables de este robo, quizá no tanto para recuperar los medicamentos pues sabemos el riesgo que implica no conocer las condiciones en que estuvieron, pero sí para que no sigan despareciendo misteriosamente las cajas del fármaco en dicho Hospital (y en ningún otro).