¿Ha visto películas en donde los robots se revelan y arrasan con la humanidad? ¿Crees que los robots son malos y solo esperan la oportunidad para aniquilar con todo lo que conocemos? Más vale que lo pienses dos veces después de ver el bailongo que armaron estos robots de Boston Dynamics.

Como este ha sido un año complicado por la pandemia de COVID-19 y mil cosas más, todos los robots de Boston Dynamics, una empresa de ingeniería y robótica, se reunieron para bailar. Sí, así como lo leyeron.

Dos robots Atlas, uno Spot y un Handle se reunieron para bailar, con mucho rimo por cierto, la canción “Do You Love Me”, de Berry Gordy Jr. en la sede de la empresa.

It’s pretty awesome how dancing makes robots less intimidating. Looking forward to seeing more nontrivial Machine Learning on these robots. Credit: Boston Dynamics. pic.twitter.com/wnB2i9qhdQ

— Reza Zadeh (@Reza_Zadeh) December 29, 2020