Lo que necesitas saber: El año pasado, Rommel Pacheco fue de los diputados que votó en contra de la reforma eléctrica de AMLO. Mario Delgado lo calificó de "vende patrias".

Hace unas semanas, veíamos a Rommel Pacheco celebrar que Xóchitl Gálvez fue “elegida” como candidata del Frente Amplio. Ahora, se le puede ver echándole porras a Claudia Sheinbaum. Un chapulineo que al líder del PAN, Marko Cortés, se ve que no le cayó nada bien.

En entrevista con El Universal, el panista lamentó el cambio de bando del exclavadista Rommel Pacheco, a quien calificó como “traidor” y no sólo por el lado político, sino deportivo. Siendo Pacheco un exatleta, no se explica por qué decidió irse a respaldar la continuidad de un gobierno que no se ha caracterizado por ser amable con los deportistas.

Rommel Pacheco es presentado como parte de Morena / Foto: @Rommel_Pacheco

“Él está traicionando a todo su gremio y pasó, desde mi punto de vista, de ser un clavadista respetado a ser un trapecista no deseado”, lamentó Marko Cortés.

Rommel Pacheco es arropado por Claudia Sheinbaum y Mario Delgado

Y mientras es reventado por la oposición, Rommel Pacheco ha sido bien recibido por Morena y aliados. No le hace que él fue uno de los legisladores por los que no prosperó la reforma eléctrica impulsada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Rommel Pacheco fue uno de los legisladores que votó contra reforma eléctrica de AMLO / Captura de pantalla

Ayer, 8 de octubre, durante un evento realizado en Manzanillo, Colima, Claudia Sheinbaum se encargó de presentar oficialmente a Pacheco como miembro de la 4T: “alguien como Rommel, como muchos deportistas de nuestro país, han levantado la mano y dijeron: yo quiero estar ahí, donde está el pueblo de México, en la Cuarta Transformación de la vida pública; no queremos estar en ningún otro lugar”.

Por su parte, aunque hace unos meses lo acusó de “vende patrias”, ahora el líder del Morena, Mario Delgado aseguró que, con su cambio a Morena, Rommel Pacheco hizo “el clavado más perfecto de su vida”… y ya, así de fácil y sin cuestionamientos se olvidó que el exclavadista llegó a hacer duros pronunciamiento en contra de Morena y el gobierno de AMLO.

Rommel Pacheco hace unas semanas celebró designación de Gálvez como candidata presidencial de la oposición / Captura de pantalla

¿Por qué Rommel Pacheco se pasó a Morena?

Raro y nada común, pero todo indica que Rommel Pacheco dejó al PAN (y, con ello, al Frente Amplio) por simple berrinche. De acuerdo con Julio Astillero, el exclavadista y actual legislador tenía puesta la mira en la candidatura a gobernador de Yucatán… y, como no se la dieron, se nos molestó y decidió cambiarse de bando.

De acuerdo con el periodista y analista político, son varios los cargos a los que Rommel Pacheco podría aspirar ahora que es parte de la 4T. Podría sustituir a Ana Gabriela Guevara en la Conade, ser postulado a la alcaldía de Mérida… o seguir como legislador, pero ahora representando a Morena. ¿Cuál de todas será?

