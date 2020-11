¿Quién es Ronald Klain, próximo Jefe de Gabinete de la Casa Blanca?

Después de que todos los medios locales estaban a la expectativa de cuál sería la decisión del virtual ganador de las elecciones de Estados Unidos y próximo presidente, Joe Biden, finalmente lo sabemos: Ronald Klain será el próximo jefe de Gabinete de la Casa Blanca.

Entre sus tareas será ser el asesor principal del presidente y construir un equipo de expertos que ayude a Biden y a Harris a enfrentar los desafíos urgentes que se presentan en el país.

El demócrata Joe Biden afirmó por medio de un comunicado que Ronald ha sido “invaluable” para él durante muchos años que han trabajado juntos y su experiencia con personas de todo el espectro político es precisamente lo que necesita un jefe de gabinete para enfrentar el momento de crisis.

Quizá uno de los hechos por los que más se reconoce a Klain es haberse desempeñado como coordinador de Respuesta al Ébola en la Casa Blanca de 2014 a 2015 durante la administración del expresidente Barak Obama.

Sin embargo ha trabajo como asesor en varias campañas presidenciales incluyendo la de Obama y la de Hillary Clinton, así como las de los candidatos presidenciales demócratas Al Gore, John Kerry, Clinton y Joe Biden.

Fue primer jefe de Gabinete de Biden cuando se convirtió en vicepresidente durante el periodo de 2009 a 2011, además de Consejero del Jefe del Comité Judicial del Senado durante el mandando de Biden como Presidente del Comité de 1989 a 1992.

De igual forma fue Asesor de Políticas en el personal del Comité Judicial de 1986 a 1987 y como asesor en las campañas presidenciales de 1988 y 2008 del Biden.

Es importante mencionar que Klain comenzó su carrera legal como asistente legal del juez Byron White, para los períodos de 1987 y 1988 de la Corte Suprema.

I’ve seen so many kind wishes tonight on this website. Thank you – and I’m sorry I can’t reply to each of you.

I’m honored by the President-elect’s confidence and will give my all to lead a talented and diverse team in a Biden-Harris WH.

— Ronald Klain (@RonaldKlain) November 12, 2020