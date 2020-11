Que sí aceptó: AMLO confirma a Rosa Icela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad

El 30 de octubre, AMLO anunció que enviaría a Rosa Icela Rodríguez, ex coordinadora general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC), para que tirara paro en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), tras la salida de Alfonzo Durazo… sólo que ella no estaba enterada de este nuevo nombramiento. ¿Qué pasó con la funcionaria?

Cuestionado por una reportera sobre si Rosa Icela Rodríguez aceptó el nombramiento, el presidente confirmó que la también ex secretaria de Gobierno de CDMX ocupará este cargo, una vez que se recupere de COVID-19.

“Sí, (@rosaicela_) aceptó (el cargo); está en recuperación y decidí, desde el sábado, que quedara como encargado de despacho Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, para no quedarnos sin la coordinación del gabinete de seguridad”, señaló @lopezobrador_. pic.twitter.com/92Oqd4k9Nw — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 3, 2020

AMLO confirma a Rosa Icela Rodríguez en la Secretaría de Seguridad

“Sí, nada más que está en recuperación y decidí desde el sábado por la mañana que quedara como encargado de Despacho, Ricardo Mejía para no quedarnos sin la Coordinación del Gabinete de Seguridad”, respondió AMLO a la pregunta de una reportera.

Como Rosa Icela Rodríguez está en recuperación después de haber dado positivo a COVID-19 y para que no quede volando esta Secretaría —ni el gabinete—, por lo pronto Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, coordinará la SSPC.

Estos ajustes se hicieron después de que Alfonso Durazo anunciara su renuncia en la Secretaría de Seguridad para poder competir por una candidatura para el gobierno de Sonora, en las elecciones de 2021 —en este caso, AMLO aceptó su salida y hasta la semana pasada anunció la entrada de Rosa Icela a esta dependencia vital para el gobierno Federal… si es que ella aceptaba.

Y dicho y hecho, lo hizo. Sin embargo, habrá que esperar unos días más para verla en acción, pues la funcionaria fue diagnosticada con coronavirus en septiembre pasado y aún se encuentra en recuperación.

“Agradecida y comprometida”

Tras el segundo anuncio de AMLO, la secretaria de Seguridad aprovechó para tuitear su agradecimiento por el nombramiento y un poco referirse a las dudas sobre su desempeño.

Más o menos esto fue lo que tuiteó:

“Agradecida y comprometida con la decisión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la designación como titular de la SSCP. Me incorporaré en cuanto tenga el alta médica por Covid. He seguido con interés los comentarios y consejos vertidos en medios de comunicación y redes sociales. No duden en que empeñaré todos los esfuerzos para trabajar por la gente. Gracias que me permiten servirles”.

¿Quién es Rosa Icela Rodríguez?

Vale saber que la próxima secretaria de Seguridad es periodista de profesión, pero ha ejercido en la función pública desde los tiempos en que Cuauhtémoc Cárdenas era jefe de Gobierno (1997-1999).

En aquella época, Rosa Icela Rodríguez trabajó en la Asamblea del entonces Distrito Federal y luego se la siguió como directora general de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana, en el gobierno de AMLO.

Ya con Marcelo Ebrard, siguió desempeñándose en la función pública y con el gobierno de Miguel Ángel Mancera llegó a la Secretaría de Equidad para las Comunidades y Desarrollo Social.

Finalmente, con Claudia Sheinbaum saltó a la Secretaría de Gobierno… pero tras la salida de Javier Jiménez Espriú de la SCT, AMLO decidió enviar a Rodríguez a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, hasta que llegó la renuncia de Alfonso Durazo.