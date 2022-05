Recientemente el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Saldívar, se dio una vuelta por el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde se vio las caras con la ex de SEDESOL, Rosario Robles. ¿Qué pasó en tan explosivo encuentro?

Puessssss… unos dicen que Saldívar bateó a Chayito, otros dicen que ya quedó amarrada una revisión VIP. Sin embargo, la propia Rosario Robles se limitó a señalar que, efectivamente, su caso será analizado, pero junto con un paquete de casos de otras presas que han “vivido injusticias en sus procesos legales”.

Foto: Cuartoscuro

“Se comprometió a revisar los expedientes de todas las que le hicieron un planteamiento… uno de los ejes que planteamos es que todas las que tienen aquí más de dos años sin sentencia, yo voy a cumplir tres años, evidentemente en ese paquete voy”, aseguró Rosario Robles en entrevista con Azucena Uresti.

Aunque por ahí se comenta que Zaldívar dejó “en visto” a Rosario Robles, al señalar que el caso de la exsecretaria de Desarrollo Social está en manos de jueces y magistrados, por lo que no hay motivo para que sea revisado por el Consejo de la Judicatura Federal, Chayito señaló que él está hablando de otra cosa… y si no, pues qué pin$%&e raro.

“Él está hablando de los jueces de amparo y de los magistrados del distrito colegiado de amparo que han aplicado la ley, pero desde luego tiene que haber una revisión a nivel de la medida cautelar y de la actitud del juez hacia la medida cautelar”, agregó Robles Berlanga.

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

“Si él [Arturo Saldívar] decide que mi caso no se va a revisar pues no sé las razones”, señaló la ex del SEDESOL, quien dice que todos los que dicen que el ministro la bateó fue porque ella, al tomar la palabra en el evento en el que el ministro estuvo presente, no quiso hablar de su caso en particular, sino “quería aprovechar la ocasión para hablar a nombre de todas mis compañeras”.

De acuerdo con Rosario Robles, ella, al igual que otras 499 mujeres que se encuentran presas en Santa Martha Acatitla, llenó un formato para que su caso sea revisado, ya que pasan los meses y nomás no se le resuelve una sentencia condenatoria. Tons de qué se trata, dice.

Rosario Robles lleva casi tres años en prisión preventiva, pese a que en diferentes ocasiones ha estado a punto de tumbar la medida precautoria, la cual es sostenida, principalmente, por supuesto riesgo de fuga.