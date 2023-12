Lo que necesitas saber: Rosario Robles todavía tiene pendiente una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operación de recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República (FGR) se la peló con su apelación: un tribunal colegiado falló en contra del recurso que la institución metió por la exoneración con la que Rosario Robles no sólo salió de cárcel, sino que libró la Estafa Maestra. En pocas palabras, se confirma que la extitular de la SEDATU no será castigada por el caso del desvío de más de 5 mil millones de pesos del erario (al menos no penalmente).

Tribunal considera que Rosario Robles debió tener proceso administrativo por Estafa Maestra

En caso de que las autoridades quieran castigar a Rosario Robles por la Estafa Maestra, tendrá que ser por otra vía… una que nada tenga que ver con entambarla (la vía administrativa, por ejemplo). Así lo determinó el primer tribunal colegiado de apelación de materia penal del primer circuito, el cual con su sentencia “pone fin al proceso e impide una nueva persecución penal” en contra de la ex del gabinete de Enrique Peña Nieto (EPN).

Recordemos que Rosario Robles pasó tres añotes en Santa Martha acusada de ejercicio indebido del servicio público. Esto significaba que las autoridades la responsabilizaron de hacerse de la vista gorda y permitir la operación de una red con la cual se utilizó a las secretarías de las que fue titular (SEDATU y SEDESOL) para el desvío de más de 5 mil millones de pesos. La tranzota conocida como La Estafa Maestra.

Se puede impugnar el fallo… pero no por parte de la FGR

De acuerdo con el tribunal colegiado, a Rosario Robles se le trató de acusar con base en se le acusó con base en legislaciones que no eran aplicables por el hecho de ser parte de reformas constitucionales de 2015. En lugar de eso, se le debió abrir un proceso administrativo, tal como lo indica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Según indica Proceso, todavía hay un camino para impugnar la ratificación del fallo que exonera a Rosario Robles de La Estafa Maestra. Sin embargo, eso ya no le toca a la FGR. En todo caso, es la Auditoria Superior de la Federación la que puede meter el recurso para ver si todavía es posible proceder contra la exfuncionaria de manera penal.

Rosario Robles todavía tiene pendiente una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ésta está suspendida por una suspensión que obtuvo hace no mucho… queda ver si la FGR vuelve a hacer el intento para ejecutarla.

