“Referente a la agresión armada que sufrí durante las primeras horas de este día en Ciudad Obregón, Gracias a Dios me encuentro ileso, solo me quedo con el gran susto que me llevé”. Aquí el testimonio del periodista Rubén Haro, de Las Noticias de la Red, sobre el ataque que sufrió la madrugada del domingo 17 de julio en Sonora.

El ataque contra Haro sucedió en contexto de una jornada violenta en Sonora que dejó el saldo de al menos ocho personas en la zona portuaria entre los municipios de Guaymas y Empalme durante el fin de semana.

Foto: @fgjesonora

Según La Jornada, esta jornada estaría relacionada con la pelea por el territorio entre grupos del crimen organizado.

“Gracias a Dios estoy ileso”: El periodista Rubén Haro tras ataque en Sonora

Lo que sabemos es que Rubén Haro fue atacado mientras iba en su auto, en Cajeme y al llegar a Obrero Mundial una camioneta se le emparejó. Sus tripulantes le dispararon y después huyeron.

El periodista de Las Noticias de la Red terminó refugiándose en las oficinas de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Cajeme.

“La policía municipal impidió a la prensa acercarse al rancho propiedad de Guillermo Padrés Elías (mayo 2016)”. Foto ilustrativa: Luis Gutiérrez-Cuartoscuro.

Hay versiones que apuntan que Haro pudo ser confundido con otra persona. Aunque, por lo pronto, la Fiscalía de Sonora investigará el caso con perspectiva y ver si el ataque está relacionado con el trabajo periodístico de Rubén Haro.

Por acá la explicación de la Fiscalía:

“Se dará vista del caso a la FEADLE de la FGR Sonora a fin de que se analice si se derivó de un atentado a la libertad de expresión, ya que la persona, quien está fuera de peligro, refirió ser propietario de un portal digital de noticias en Nogales”.

El mensaje

“Mi vida siempre la he tratado de llevar lo más recta posible, con valores y siempre intentando ayudar al prójimo, sin hacerme de enemigos, por lo que dicha agresión podría tratarse de una equivocación hacia mi persona.

Solo me resta esperar confiando en que las autoridades realicen su trabajo y esperando todo vuelva a la normalidad”.

Foto: @Haronews

Al final, este fue el mensaje que Haro compartió en medio de las jornadas de violencia en Sonora y de los ataques contra periodistas en nuestro país que no han ido a la baja.