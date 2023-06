Sobre el fracaso de esta supuesta “gran ofensiva” en Donetsk no ha dicho nada Ucrania, cuyo ministro de Defensa presume que el silencio es parte de una estrategia de cara a una ya muy cantada contraofensiva (esto, hasta con cita de “Enjoy the silencie” de Depeche Mode).

El Ministerio de Defensa de Rusia salió este 4 de junio a presumir que sus fuerzas armadas lograron evitar “una gran ofensiva” que el ejército de Ucrania trató de realizar en la zona de Donetsk. Para tal acción, “sólo” tuvieron que eliminar a 250 soldados.

Foto: Getty Images.

De acuerdo con el portavoz de las fuerzas armadas rusas, Igor Konashenkov, desde Kiev se trató de atacar a cinco sectores del frente en dirección a Yuzhno-Donetsk. Sin embargo, “el enemigo no ha logrado sus objetivos, no ha tenido éxito”.

Según The Guardian, lo presumido por Rusia no ha podido ser verificado. Ni la supuesta “gran ofensiva” en Donetsk… y, mucho menos, la baja de los 250 militares ucranianos. Hasta el momento, las fuerzas del gobierno de Volodimir Zelenski no se han pronunciado al respecto.

Foto ilustrativa: Getty

El silencio como supuesta estrategia de Ucrania

El diario inglés señala que el silencio de parte de Ucrania no es por no querer aceptar la derrota en su intento de “gran ofensiva” en Donetsk, sino por lo enfáticos que han sido en tratar de mantener con la mayor secrecía sus operaciones militares… sobre todo ahora que, según parece, se está cocinando la madre de todas las contraofensivas.

Respecto a este silencio como estrategia de parte de Ucrania abonó el ministro de Defensa de Ucrania que, horas antes de la supuesta “gran ofensiva” de Donetsk, publicó en Twitter un video en el que advierte que no habrá anuncio sobre el inicio de la contraofensiva… y todo citando algunos versos de “Enjoy the silencie” de Depeche Mode.

Ucrania advierte que no habrá aviso… Rusia nomás sentirá el trancazo de la contraofensiva / Captura de pantalla

De hecho, se agrega en The Guardian, los funcionarios militares de Ucrania señalan que ataques como el de Donetsk (que no ha podido ser confirmado) no serían otra cosa que “ataques de distracción” para ir planchando el camino para la mentada contraofensiva.

Pues bueeeeno… De confirmarse las aseveraciones del Ministerio de Defensa de Rusia, la “finta” que representó, entonces, la “gran ofensiva” en Donetsk le habría costado a las fuerzas militares de Ucrania no sólo la muerte de 250 soldados, sino también la baja de 16 tanques, tres vehículos de infantería y 21 vehículos blindados. Todo destruido por parte de Rusia.