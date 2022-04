Va la segunda parte: Rusia intentará “liberar Donbas”, pero Ucrania les dice que no pasarán

A dos meses de que Rusia decidiera comenzar una “operación especial” en Ucrania, ahora las autoridades de este país dieron a conocer que comenzarán una nueva etapa de la guerra para “liberar” la región del Donbas, aunque el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ya dijo que no cederán territorio.

Rusia anuncia nueva etapa de la guerra para liberar Donbas

De acuerdo con información de BBC, el gobierno de Rusia informó este martes 19 de abril que ya comenzaron una nueva etapa de la guerra contra Ucrania para “liberar” la región del Donbas, al este de este país. Sí, fue el mismísimo ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, quien dijo que esta “otra fase” es un “momento muy importante”.

Según el medio británico, fue durante una entrevista con la televisión de la India que el funcionario ruso aseguró que no se utilizarán armas nucleares en esta nueva fase, solamente “armas convencionales”. Esto porque hace poco el gobierno ucraniano acusó que Rusia estaba dispuesta a utilizar este tipo de armas tácticas.

También sobre esta operación rusa, Lavrov dijo que tiene como principal objetivo liberar completamente a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Luhansk. Mientras tanto, las autoridades de Estados Unidos afirman que Rusia tiene 76 grupos de batalla en el este de Ucrania, los cuales están conformados por entre 700 y 900 soldados.

Zelenski dice que no cederán territorio para acabar con guerra

Estas declaraciones del ministro de Exteriores de Rusia vienen después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, adelantara que ya estaban esperando nuevos ataques al este del país. Sin embargo, en entrevista con CNN, el mandatario afirmó que no cederán territorio para acabar con el conflicto.

Sobre la nueva etapa del conflicto, el mandatario aseguró que Ucrania no está dispuesta a entregar parte de su territorio para terminar con la guerra con Rusia. De hecho, indicó que están preparados para luchar contra el ejército ruso en la región de Donbas.

Además dijo que no están tan seguros de que si Rusia se apodera de Donbas no intenten nuevamente ocupar Kiev: “Es por eso que es muy importante para nosotros no permitirles, mantenernos firmes, porque esta batalla puede influir en el curso de toda la guerra”, dijo Zelenski.